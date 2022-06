Gobierno de Hidalgo teme ir a Atitalaquia y rechaza diálogo sobre basurero: activista

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– El Gobierno de Hidalgo, que encabeza el priista Omar Fayad Meneses, no ha querido entablar el diálogo con el grupo de activistas que se opone al Centro Regional de Deshechos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, que fue inaugurado en enero en Atitalaquia, y ha dicho a los manifestantes que no puede ir al lugar porque “no se siente seguro” en el municipio luego del asesinato del activista Jesús Bañuelos Acevedo, denunció la doctora Carolina García, miembro del colectivo Toxitour México y del Comité de Defensa Ambiental Atitalaquia.

“El Gobierno del estado ni el municipio han querido entablar el diálogo con nosotros a sabiendas que nosotros siempre hemos sido pacíficos, nos cansamos de mandar oficios, sin embargo no hay respuesta […] el Gobierno federal nos está apoyando con ese diálogo, Semarnat está de acuerdo con acudir al diálogo, la Profepa igual, pero el estado de Hidalgo no ha cedido y dice él que no se siente seguro en Atitalaquia porque sienten peligro, cuando ellos son los responsables de la seguridad”, comentó la activista en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al aire.