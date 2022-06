Senado de Estados Unidos aprueba proyecto bipartidista sobre el control de armas

Por Alan Fram

WASHINGTON, 24 de junio (AP).— El Senado aprobó el jueves con facilidad un proyecto de ley bipartidista sobre la violencia con armas de fuego que parecía impensable hace apenas un mes, despejando el camino para la aprobación final de lo que será la respuesta legislativa de mayor alcance en décadas a la racha de brutales tiroteos masivos en el país.

Después de años de demoras procesales por parte del Partido Republicano que descarrilaron los esfuerzos demócratas para aumentar los controles a las armas de fuego, los demócratas y algunos republicanos decidieron que la inacción del Congreso era insostenible luego de los horribles ataques del mes pasado en Nueva York y Texas. Se requirieron semanas de conversaciones a puertas cerradas, pero un grupo de senadores de ambos partidos logró un acuerdo de implementación gradual pero significativo para acotar el derramamiento de sangre que se ha vuelto un evento regular en el país.

El proyecto de ley de 13 mil millones de dólares contempla endurecer las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas más jóvenes, impedir el acceso a armas de fuego a más perpetradores de violencia doméstica y ayudar a los estados a implementar leyes que faciliten a las autoridades retirar las armas a personas consideradas peligrosas. También financiaría programas locales para la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia.

The Senate has passed bipartisan, lifesaving gun-safety legislation

As the 1994 Brady Bill's author—I’m pleased we’re finally taking meaningful action on guns for the 1st time in nearly 30 years to keep communities safe

We’ll keep working for more action at all levels of gov't

— Chuck Schumer (@SenSchumer) June 24, 2022