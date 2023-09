Tenis inspirados en el rock y una colección cósmica entre los lanzamientos

Una colección rinde homenaje al rock’n’roll de la década de los 80 con estampados en forma de beso; otra más se inspira en Hello Kitty y ya hasta lleg´la primera inspirada en Día de Muertos, además de una colección cósmica que incluye sombras son algunos de los lanzamientos destacados.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Con la llegada del otoño también llegan colecciones de tenis, ropa y hasta maquillaje, lanzamientos que llaman la atención, así que aquí compartimos algunos de estos:

Loly in the Sky x Hello Kitty and Friends

La marca mexicana Loly in the Sky lanzó una nueva colección en colaboración con Hello Kitty and Friends que se compone de elementos alegres como arcoíris y estrellas, una paleta de colores vibrante y estampados de los personajes favoritos de Hello Kitty en modelos que se adaptan fácilmente a cualquier outfit o estilo. Esta colección tiene 13 piezas diferentes que van desde alpargatas, tenis, botas, mocasines y mucho más, piezas artesanales, fabricadas en México con materiales 100 por ciento veganos y cruelty-free.

Cosmic Come Up Collection

La nueva colección de SHEGLAM lleva por nombre Cosmic Come Up Collection, la colección incluye una paleta de sombras de 12 tonos cósmicos, cuatro delineadores luminosos, dos sets de mini labiales mate, un iluminador con brillo lunar y una esponja de belleza interestelar. Las sombras de la paleta Alien Mood Eyeshadow Palette se compone de 12 tonos astrales en mates cremosos y metálicos fundidos. Cada sombra ofrece un universo de posibilidades con alta pigmentación. El delineador Milky Way está disponible en cuatro tonos celestiales: Dark Matter, Andromeda, Rocket Ship, y Exocomet. Estos delineadores cuentan con texturas ultra suaves y partículas brillantes finas.

El iluminador Lunar Glow presenta un único reflejo verde-azul; también hay una esponja para aplicar el maquillaje, Interstellar Beauty Sponge cuenta con una punta cónica para la precisión y una base más ancha para la cobertura completa. El set de minilabiales mate Hi-Beam Mini Matte Lipstick Set ofrece varias opciones, ya sea tonos nude clásicos o tonos más audaces.

Los productos de SHEGLAM están elaborados con ingredientes de la más alta calidad y cuentan con el sello de aprobación Leaping Bunny, lo que los certifica como libres de crueldad.

Converse se llena de besos inspirados en el rock ‘n’ roll

Para los amantes del rock ‘n’ roll, Converse tiene una línea especial, CONS rinde homenaje al rock’n’roll de la década de los 80 con estampados en forma de beso para ofrecer un look rockero y apasionado. Los tenis protagonistas son el One Star Pro y el Chuck Taylor All Star Pro, el rock y el skate se unen en esta edición no sólo para patinar sino para que llevarla en el día a día.

El One Star Pro está listo para una tabla de skate con su plantilla de espuma CX que da mayor amortiguación contra impactos y una suela exterior de goma de tracción para una mejor sensación en la tabla. El par de Chuck Taylor All Star Pro es una gran opción con su estampado retro de besos en repetición y look ochentero sobre lona reforzada, esta combinación clásica de colores blanco y negro brinda un look atemporal fácil de combinar.

Tinta líquida de larga duración

What A Tint! Lip & Cheek Tint es la primera tinta líquida de maquillaje de essence de larga duración, dos en uno para dar color a las mejillas, labios y se puede usar como sombra; su textura no pegajosa, es muy similar al agua. Los rubores en tinta son fáciles de aplicar y el tono rosado es perfecto para toda ocasión; con What A Tint! Lip & Cheek Tint se puede ir usando poco a poco hasta llegar a la intensidad de color deseado. Esta tinta líquida se aplica de a poco con puntos que se deben difuminar rápidamente con una brocha, la yema de tus dedos o una esponja húmeda.

Vans Día de Muertos

Con Vans inician las ediciones de tenis de Día de Muertos, su Classics Ua Old Skool Negro y el Classics Ua Authentic Negro se llenan de motivos mexicanos para recordar a los que ya “se adelantaron en el amino”, con calaveras, cempasúchil y el xoloescuincle.