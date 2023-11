La Redim urge a que se deje de utilizar a niñxs para fines políticos y mediáticos

El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló que exponer a niñas, niños y adolescentes de forma indiscriminada, sin tomar en cuenta sus necesidades, violenta sus derechos y puede traer consecuencias insospechadas en su entorno.

Por Alondra Ángel Rodríguez

Ciudad Juárez, 24 de noviembre (La Verdad).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hizo un llamado para que se dejen de utilizar imágenes de niñas, niños y adolescentes con fines políticos y mediáticos, ya que esto atenta contra el interés superior de la niñez establecido por la Convención de los Derechos del Niño, legislación internacional que el Estado mexicano debería de garantizar.

La Redim advirtió que, de continuar estas prácticas, las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a una situación de vulnerabilidad, ya que muchos de los casos conllevan a una revictimización, esto bajo el contexto actual en que las redes sociodigitales son un repositorio de información permanente del que las infancias deben ser protegidas.

Rafael Castelán, presidente de la Red, explicó que este tipo de actos políticos violentan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que se les expone más como una mercancía que como personas poseedoras de derechos; por ejemplo, en los spots políticos, no se les consulta sobre sus problemáticas y necesidades, pues sólo aparecen como parte de la promoción partidista, tal es el caso del Yuawi, niño indígena que es utilizado por el partido Movimiento Ciudadano (MC) para hacer sus campañas electorales.

⭕️ “Utilizar a las infancias con fines políticos y mediáticos, vulnera el interés superior de la niñez”: #REDIM #ConLasInfanciasNO https://t.co/coKP6vWMI9 a través de @ZonaDocs — Derechos Infancia (@derechoinfancia) November 23, 2023

En este caso, aunque los padres dieron permiso de utilizar su imagen, Rafael Castelán señaló que esto se hizo sin tener en cuenta las consecuencias a futuro que el niño (ahora adolescente) pudiera tener.

“A las niñas y niños en lugar de preguntarles cuáles son sus problemas, o cuáles son las situaciones que están atravesando, lo que se busca es dar una imagen para lucrar políticamente con estas infancias sin que ellos tengan más voto o preferencias en las elecciones”, expresó.

Desde la Redim se considera que, aún cuando las motivaciones de grupos o personas sean genuinas, el que se evidencie a las infancias de esta manera representa una violación al Artículo 4to constitucional, el cual se centra en garantizar el interés superior de la niñez; asimismo, también se violentan los artículos 68 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde “se prohíbe la difusión de imágenes de niñez, en especial cuando son víctimas; por lo que seguirles exponiendo sólo contribuye a revictimizar todavía más su situación”.

Ante esto, Rafael Castelán adviertió que, aunque para las niñas y niños, así como sus familias, aceptar participar de estas dinámicas puede parecer algo beneficioso, esto no siempre resulta así:

“En cierto momento parecería una imagen atractiva que está adornada por un contexto, pero en un futuro por supuesto se pueden traer condiciones de discriminación, burla y de otros tipos de cuestiones que pueden causarles hasta riesgo a las infancias”, puntualizó Castelán.

El director de Redim precisó también que el estigma que se puede desarrollar en contra de estas niñas, niños y adolescentes puede afectarles ya que son representados en medios de comunicación o en eventos políticos de manera pública, sin analizarse la complejidad de factores que juegan, lo cual ocurre con la permisividad de las autoridades.

Agregó que, aunque ya se han instaurado protocolos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para el uso de la imagen de niñas y niños, estos no siempre se respetan, pues las o los candidatos anteponen sus aspiraciones electorales a los derechos de las infancias, pues no se acercan a ellos para incorporar sus necesidades a sus propuestas o proyectos de Gobierno.

El hecho de que no pensemos cuáles son las consecuencias de que una niña o un niño aparezca en redes sociales o en un medio de comunicación en tiempos electorales claramente es no pensar en el bienestar de las y los menores:

“El interés superior de la niñez es pensar qué consecuencias o efectos puede traer que estas imágenes estén en la red y cómo se va a desarrollar a largo plazo, además de la participación que es un elemento importante”, advirtió Rafael Castelán.

El experto también precisó que a las infancias y adolescencias se les debe explicar con qué objetivo se va a utilizar su imagen, además de que siempre se les debe de preguntar si les gustaría aparecer en ciertos espacios públicos o mediáticos.

Para ejemplificar esta situación, Rafael Castelán comentó que desde la Redim se han hecho bastantes llamados a las autoridades de Nuevo León, específicamente, al Gobernador con licencia, Samuel García, y a su esposa, Mariana Rodríguez, para no hacer mal uso de las infancias, tal como ocurrió cuando sacaban de estancias del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Nuevo León a algunos menores que formaron parte de sus publicaciones en redes sociodigitales.

“El permiso no lo otorga el Gobernador ni su pareja, tiene que haber todo un proceso, y más aún después de saber las historias de todos estos niños, y cuando se sabe perfectamente que muchos de ellos podrían ser adoptados o que su historia en algún momento de la vida puede salir a la luz pública y comenzar con un proceso de revictimización”, apuntó.

Rafael Castelán, además, explicó cuando ocurren este tipo de situaciones, puede deberse a dos factores: un completo desconocimiento de parte de las autoridades sobre el uso de estas imágenes, o bien una inacción directa, la cual vulnera los derechos de las infancias.

“En una calidad de víctimas jamás se puede utilizar una imagen para ningún motivo, porque lo que origina es un proceso de revictimización, y cuando el Estado hace esto, prácticamente está evadiendo su responsabilidad de garantizar los derechos de las infancias”.

Ante la inminente llegada de las precampañas y campañas políticas del 2024, para la Redim es sumamente importante que el Estado genere protocolos muy claros para que las y los candidatos sepan usar la imagen de niñas, niños y adolescentes durante el periodo electoral.

Lo anterior no sucedió, por ejemplo, en las elecciones de 2018, pues en aquel momento la Redim exhortó de manera enérgica a no utilizar este tipo de imágenes e, incluso, exigió que se prohibieran; sin embargo, no obtuvo una respuesta favorable, aunque a raíz de ello se creó el protocolo del INE.

De no haber cambios con políticas y protocolos más rígidos, la Redim continuará denunciando este tipo de prácticas, además de que hará un exhorto a la sociedad civil para exigir al Gobierno que respete y garantice los derechos de las infancias.

“Nosotros vamos a seguir solicitando en este caso a las autoridades del INE que se pueda crear una prohibición estricta más allá de protocolos o que, incluso, exigir que el protocolo se pueda tornar más rígido para que sí haya alguna sanción a los y las candidatas o autoridades que no lo respeten a las infancias, porque al no hacerlo siguen invisibilizando las condiciones de niñas y niños en el país”, concluyó Rafael Castelán.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA VERDAD. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.