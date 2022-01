Tom Brady analiza su retiro por decisión familiar: “Mis hijos merecen tener un papá”

AS MÉXICO

Previo a la eliminación de los Buccaneers a manos de los Rams en la ronda divisional, se reportó que Tom Brady aún no decide si jugará la campaña 2022, asimismo, el jugador habló del tema durante la emisión de un podcast.

Por Uriel Parrilla

Ciudad de México, 25 de enero (ASMéxico).- Lo que inició como un reporte previo a la eliminación de los Buccaneers a manos de los Rams en ronda divisional, rápidamente se ha convertido en una realidad: Tom Brady podría despedirse de los emparrillados en los próximos meses.

Tras el compromiso del domingo, el pasador de 44 años habló sobre la posibilidad del retiro y ahora, para el podcast Let’s go! de Jim Gray, Brady detalló que antes de tomar la decisión deberá reunirse con su familia y agregó que la determinación final será realizada por su núcleo más cercano.

“La mejor parte es que el futbol es muy importante en mi vida, significa mucho, me interesa mucho lo que intentamos lograr como equipo y me preocupan mis compañeros. La diferencia más grande es que ahora tengo hijos y estoy muy interesado en ellos. Ellos son mi mayor apoyo. Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele ver que me golpean. Merece tener un esposo y mis hijos merecen tener un papá”, explicó.

“Pasaré tiempo con ellos y les daré lo que necesitan porque ellos me han dado lo que necesito los últimos seis meses para hacer lo que amo. Lo dije hace un par de años, las relaciones lo son todo. No siempre se trata de lo que quiero. Se trata de lo que la familia quiere. Pasaré mucho tiempo con ellos y descifraré qué sigue”.

Por el momento parece que Brady está a días de despedirse de la NFL. Ian Rapoport, de NFL Network, señaló que al término del cotejo en el Raymond James Stadium, el egresado de Michigan indicó que no pensaba en el futuro.

Otro factor que debe considerar Brady antes de optar por el adiós es su vigente pacto con los Bucs. El ganador de siete Super Bowls tiene contrato vigente para 2022 a cambio de 25.4 millones de dólares.

EL ADIÓS EN LA CIMA

Por otra parte, Brady explicó que otro factor que tendrá peso en su decisión es su estado mental y corporal. Agregó que si no se siente en las mejores condiciones para jugar, dará un paso al costado.

“Cada año necesito asegurarme de que puedo comprometerme con las necesidades del equipo. Eso es importante para mí. El equipo no merece menos que lo mejor de mi parte. Creo que si no estoy comprometido o no puedo jugar a nivel de campeonato, debo darle la oportunidad a alguien más”, elaboró. “Hay mucho tiempo a partir de hoy y hasta el inicio de la próxima campaña. Debo descifrar las cosas”.

