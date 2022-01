Padre de Frida Sofía desconocía arresto y justifica a su hija: “Está muy deprimida”

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 25 de enero (LaOpinión).- Cuando todo parecía tranquilidad en la Dinastía Pinal, Frida Sofía se volvió a meter en graves problemas después de que fue detenida en Miami bajo los cargos de alteración del orden público y resistencia al arresto.

A tan solo a unas horas de este hecho Pablo Moctezuma, papá de la influencer, informó que, aunque desconocía el hecho, su hija se encontraba muy deprimida por la muerte de su hermana Natasha, así lo informó el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien declaró haberse comunicado previamente con el empresario.

Al parecer, de esta manera Moctezuma habría justificado el arresto de la joven; “No sabía que estaba arrestada”, aseguró el presentador de Sale el Sol. Ayer, tras darse a conocer la noticia, comenzaron a difundirse en redes sociales las fotografías del arresto de Frida Sofía, las cuales de viralizaron e incluso fueron motivo de burla por parte de algunos internautas.

De acuerdo con el comunicador, sobre su llamada telefónica con Pablo Moctezuma, le cuestionó sobre la detención de su hija Frida Sofía, sin embargo, el empresario aseguró desconocer la noticia: “Le hablé a Pablo Moctezuma, le digo cómo está Frida, muy bien me respondió. ‘¿Y del arresto?’”, preguntó Infante.

“Enseguida me llamó y me dijo; ‘¿Cuál arresto?’, o sea, no sabía” nada acerca del tema, explicó el presentador, por lo que tal parece que Moctezuma era ajeno aún a la detención de su hija. Tras ser arrestada en Miami, Frida Sofía tuvo que pagar más de 30 mil pesos como fianza para poder ser liberada