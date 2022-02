Canadá es el primer país que aprueba una vacuna contra la COVID-19 de origen vegetal

Los Ángeles, 25 de febrero (AP).- Canadá se convirtió en el primer país en autorizar el uso de una vacuna de origen vegetal contra la COVID-19.

La medida se basó en un estudio realizado en 24 mil adultos que reveló que la vacuna tenía una efectividad del 71 por ciento contra la COVID-19, aunque eso fue antes de que surgiera la variante Ómicron. Los efectos secundarios que se observaron fueron leves, como fiebre y fatiga.

We would like to thank the Government of Canada, the scientific community and clinical trial volunteers. pic.twitter.com/yYtHqfnO08

— Medicago (@medicagoinc) February 24, 2022