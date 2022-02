La EMA recomienda refuerzo de Pfizer en adolescentes y respalda Moderna en niños

La Haya, 24 feb (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó este jueves autorizar la dosis de refuerzo con la vacuna de Pfizer en jóvenes de entre 12 y 17 años y respaldó el uso de Moderna en niños de 6 a 11 años, con una dosis inferior a la recomendada en adultos y un intervalo de cuatro semanas.

Asegura que “no se identificaron nuevos problemas de seguridad a partir de los datos disponibles”, aunque subraya que se espera más información de estudios y análisis en adolescentes en los próximos meses.

EMA recommends the authorisation of #booster doses of #Comirnaty to adolescents from 12 years of age. #COVID19vaccines #HealthUnion

Sin embargo, la agencia no señala un intervalo de tiempo específico entre la segunda y la tercera dosis de Pfizer en adolescentes y subraya que “la decisión sobre si y cuándo ofrecer refuerzos en este grupo de edad” deberá tener en cuenta ciertos factores.

“Como la propagación y la probable gravedad de la enfermedad (especialmente con la variante Ómicron) en personas más jóvenes, el riesgo conocido de efectos secundarios (particularmente la rarísima pero grave complicación de la miocarditis) y la existencia de otras medidas de protección y restricciones”, detalla.

MODERNA EN MENORES DE 11 AÑOS

Por otro lado, la agencia recomendó el uso de Moderna (Spikevax) en niños de 6 a 11 años después de analizar un estudio que mostró que la respuesta inmunitaria -en niveles de anticuerpos- a la dosis más baja de Spikevax (50 µg) fue “comparable” a la observada con la dosis más alta en jóvenes de 18 a 25 años.

EMA has recommended the use of Moderna’s #COVID19vaccine, Spikevax, in children aged 6 to 11.

In this population, the dose of vaccine will be lower than that used in people aged 12 & above.

As in the older age group, it is given as 2 injections, 4 weeks apart.#PublicHealth

— EU Medicines Agency (@EMA_News) February 24, 2022