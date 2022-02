EU anuncia sanciones económicas para Putin, Lavrov y el equipo de seguridad de Rusia

Washington, 25 de febrero (EFE).– Estados Unidos anunció que impondrá este viernes sanciones económicas contra el Presidente ruso, Vladímir Putin, y el Ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en represalia por su agresión a Ucrania.

“Estados Unidos se unirá [a la Unión Europea] para sancionar a Putin, al Ministro de Exteriores Lavrov, y al resto del equipo de seguridad de Rusia”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

Las sanciones de Washington llegan después de que este mismo viernes la Unión Europea (UE) anunciara la congelación de los activos financieros en territorio europeo de Putin y Lavrov.

Durante la conferencia de prensa, el Gobierno estadounidense también indicó que la Casa Blanca no confía en que Putin esté dispuesto a negociar el fin de la invasión de Ucrania y estudia sancionar al mandatario si continúa la escalada.

