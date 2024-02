Ensenada Beer Fest, el festival para disfrutar y conocer varias propuestas cerveceras

El Ensenada Beer Fest tendrá conferencias, talleres y actividades relacionadas con la elaboración de esta bebida, habrá shows musicales en 7 escenarios diferentes.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- El festival cervecero más importante de México ya está listo para una nueva edición: el Ensenada Beer Fest se realizará los próximos 22 y 23 de marzo y reunirá a más de 100 cervecerías artesanales locales, nacionales e internacionales en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, Baja California.

En este festival cervecero los asistentes podrán disfrutar de cervezas artesanales, además de conferencias, talleres y actividades relacionadas con la elaboración de esta bebida, habrá shows musicales en 7 escenarios diferentes y stands de 30 restaurantes con propuestas gastronómicas.

“Ha sido un trabajo de 14 años, nos hemos consolidado como uno de los mejores festivales del país y mucha gente nada más ve la parte del festival pero he estado haciendo mucho énfasis en que no sólo es el festival, empezamos con la Copa Cervecera del Pacífico que es la competencia de cerveza más grande que tiene el país en cuestión de entradas de etiquetas, normalmente promediamos como mil 100 etiquetas compitiendo unas con otras de manera internacional, no sólo son regionales, vienen de Colombia, Panamá, Venezuela, Estados Unidos”, compartió en entrevista a SinEmbargo Paco Talamante, Director de Ensenada Beer Fest.

La Copa Cervecera del Pacífico cuenta con 70 jueces nacionales e internacionales que evalúan y reconocen a las mejores cervezas y cervecerías participantes durante casi 5 días, los ganadores de este reconocido premio internacional se darán a conocer el 22 de marzo por lo que durante el festival ya se sabe quién ganó.

Paco señaló que también tendrán el congreso cervecero que es el 20 y 21 de marzo cuyas actividades son gratis. “En México no hay educación cervecera así que es la única manera en como podemos mantenernos a la vanguardia y educados en cuestión de elaboración de cheves, insisto es completamente gratuito para quien quiera asistir y la gente que viene a dar las pláticas es gente super profesional, vienen de diferentes partes del mundo, nos dan su clase y estas uno a uno, puedes hacer un chorro de preguntas y resolver dudas”, apuntó Talamante.

“Ya aprendimos y ahora sí viene la culminación que es la fiesta, el festival, se va a llevar a cabo en el mismo lugar de siempre que es el Centro Cultural Riviera del Pacífico en la ciudad de Ensenada […] Vamos a ser más de 120 cervecerías de todas las partes del país vienen unas de fuera del país, tenemos un pabellón de Hawái que es muy interesante”, remarcó.

La asistencia estimada para este evento es de 10 mil personas. Este festival es un referente y una parada obligada para los amantes de la cerveza artesanal, siendo considerado uno de los 10 mejores festivales cerveceros del mundo.

Un dato importante es que Baja California es líder en producción de cerveza artesanal en México, cuenta con 190 proyectos cerveceros en operación y tiene una producción anual de 108 mil hectolitros, equivalente al 7 por ciento del total nacional.

