Un hombre se prende fuego frente a Embajada de Israel en EU; sufre quemaduras graves

Madrid, 25 de febrero (EuropaPress).- Un hombre se encuentra en estado crítico tras prenderse fuego ante la sede de la Embajada israelí en Washington, según han informado fuentes de Bomberos.

El incidente se produjo poco antes de las 13:00 horas frente a la sede diplomática, donde acudieron los servicios médicos de emergencia y los bomberos del distrito federal, informa el portal The Hill.

El individuo ha sido trasladado a un hospital con lesiones críticas y que ponen en riesgo su vida.

Este incidente parece ser el segundo caso de autoinmolación frente a una Embajada israelí en los últimos meses.

En diciembre pasado, otro manifestante se encontraba en condición crítica después de prenderse fuego frente al consulado de Israel en Atlanta. También resultó herido un guardia de seguridad que intentó intervenir.

Una bandera palestina encontrada en el lugar era parte de la protesta, según el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, quien añadió que los investigadores no creían que hubiera ninguna conexión con el terrorismo y que ningún miembro del personal consular estuvo nunca en peligro.

Las autoridades no revelaron el nombre, la edad o el sexo del manifestante. La persona se instaló afuera del edificio en el vecindario del centro de la ciudad el viernes por la tarde y usó gasolina como acelerador, dijo el jefe de bomberos de Atlanta, Roderick Smith.

