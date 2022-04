¿Por qué los no vacunados son un riesgo para quienes sí lo están? Estudio lo explica

Madrid, 25 de abril (Europa Press).- Las personas no vacunadas de la COVID-19 amenazan la seguridad de los vacunados incluso cuando las tasas de vacunación contra el SARS-Cov-2 son altas, según un nuevo estudio de modelización publicado en el CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Los investigadores utilizaron un modelo sencillo para explorar el efecto de la mezcla entre personas no vacunadas y vacunadas para entender la dinámica de una enfermedad infecciosa como el SARS-CoV-2.

Simularon la mezcla de poblaciones similares en las que las personas tienen contacto exclusivo con otras del mismo estado de vacunación, así como la mezcla aleatoria entre grupos diferentes. Cuando los no vacunados se mezclaban con los no vacunados, el riesgo para los vacunados era menor.

Los resultados de los autores se mantuvieron estables incluso cuando modelaron niveles más bajos de eficacia de la vacuna para la prevención de la infección, como en aquellos que no han recibido una dosis de refuerzo o con nuevas variantes de SARS-CoV-2. Estos resultados pueden ser relevantes para futuras oleadas de SARS-CoV-2 o para el comportamiento de nuevas variantes.

“El riesgo entre las personas no vacunadas no puede considerarse como un autocontrol –advierten los autores–. En otras palabras, no se puede considerar que renunciar a la vacunación afecte sólo a los no vacunados, sino también a quienes les rodean”.