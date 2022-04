¿Las medidas más estrictas contra la COVID-19 tuvieron un impacto en la salud mental?

Londres, 22 abr (EFE).- Las medidas anticovid más estrictas, implementadas con frecuencia a fin de controlar en lugar de eliminar el virus, se asociaron con un estado de salud mental ligeramente peor, según los hallazgos de dos nuevos estudios difundidos hoy por la revista The Lancet Public Health.

A nivel nacional, los países que buscaron eliminar la transmisión comunitaria del virus dentro de sus fronteras (“eliminadores”) experimentaron menos muertes y mejores tendencias de salud mental durante la pandemia que países que persiguieron controlarla (“mitigadores”).

Durante la pandemia, los gobiernos recurrieron a diversas estrategias para contener la transmisión aunque las medidas utilizadas no fueron homogéneas y algunos se centraron en planes para lograr una transmisión cero -Corea del Sur o Japón- mientras que otros -Francia o España- buscaron ralentizar la transmisión combinando confinamientos y otras normas, como el uso de mascarillas o la prohibición de reuniones sociales.

Restricting the spread of SARS-CoV-2 or safeguarding mental health: a false dichotomy? https://t.co/8tLQI9xqlJ #publichealth #auspol

— Deborah Gleeson (@DrDebGleeson) April 22, 2022