¿Estás pagando casa, auto, tarjeta? Así pega a tu crédito el alza a tasas del Banxico

La Junta de Gobierno del Banco de México elevó 75 puntos base su tasa de interés para ubicarla en 7.75 por ciento, lo que provocará un incremento en los costos de créditos hipotecarios, automotrices y en los intereses que cobran en las tarjetas de crédito.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Si estás pagando algún crédito de auto, vivienda o recientemente adquiriste algún producto con tu tarjeta de crédito, el histórico incremento de 75 puntos base a la tasa de interés que anunció el Banco de México (Banxico) podría repercutir en tus bolsillos, por lo que economistas recomiendan tratar de pagar en el menor tiempo posible y si aún no has adquirido deuda, mejor no hacerlo.

La Junta de Gobierno del Banxico decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria en 75 puntos base para ubicarla en 7.75 por ciento el pasado jueves, en línea con la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que hizo lo mismo para dejarla en un rango de entre 1.5 y 1.75 por ciento, el alza más fuerte desde 1994.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad aumentar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 7.75% con efectos a partir del 24 de junio de 2022. Consulta el comunicado en: https://t.co/sPBSEgaWcV pic.twitter.com/ABtw73VMo8 — Banco de México (@Banxico) June 23, 2022

En México, este incremento de 75 puntos base nunca se había visto desde que el Banco Central, hoy a cargo de Victoria Rodríguez Ceja, adoptó la tasa de interés como instrumento para controlar la inflación en el 2008, además de ser el nivel más alto para ésta desde noviembre del 2019.

De acuerdo con el subgobernador Jonathan Heath, desde el 2008 se han realizado 127 decisiones de política monetaria. En este lapso se ha aumentado la tasa de referencia en 27 ocasiones; 16 veces en 25 puntos base, 10 veces en 50 puntos base y ahora, por primera vez, en 75 puntos base.

Con esta decisión suman nueve incrementos consecutivos en la tasa de interés de Banxico, lo cual se ha intensificado ante la persistencia de los altos niveles de inflación en el mundo. En México, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en la primera mitad de junio la inflación se aceleró a 7.88 por ciento, muy lejos del objetivo del Banco de México que es de +/-3 por ciento.

Si bien este aumento en la tasa de interés tiene el objetivo de controlar la inflación, también repercutirá en los bolsillos de los mexicanos, pues se esperan incrementos en los costos de créditos hipotecarios, automotrices, y en los intereses que cobran en las tarjetas de crédito.

Pero, ¿por qué Banxico decide subir la tasa además de controlar la inflación?, ¿a quiénes beneficia?, ¿todos los que tienen un crédito se verán afectados? A continuación se muestran las respuestas de economistas y del propio Banco de México sobre este histórico aumento.

¿POR QUÉ BANXICO SUBE LA TASA DE INTERÉS?

Para detener el alza en los precios, el Banco de México reduce, de manera indirecta, la cantidad de gasto en la economía aumentando el precio del dinero. Esto lo hace aumentando la tasa de interés de referencia.

La tasa de interés es el precio del dinero; si Banxico la sube, lo encarece, es decir, la gente lo piensa dos veces antes de pedir prestado o de endeudarse con la tarjeta de crédito. En cambio si tiene dinero disponible, prefiere ahorrar y recibir un rendimiento mayor. Así, la sociedad en su conjunto ahorrará más y gastará menos conduciendo a que los precios bajen.

“Lo que Banxico concibe es, y esto es la Teoría Monetaria, que cuando hay inflación hay un desequilibrio entre la oferta y demanda de dinero, es decir, hay mucho dinero en circulación en una economía más allá de la capacidad que tiene para producir bienes y servicios”, explicó el Maestro Jorge Peña, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Cuando la gente tiene dinero compra y entonces la demanda es más grande que la oferta, por lo tanto los precios suben porque la capacidad productiva del país no es suficiente para satisfacer esa demanda”.

De acuerdo con economistas, el impacto del alza en las tasas de interés sobre la inflación no es inmediato, tarda alrededor de dos años. Así, las acciones que toma el Banco de México hoy dependen de sus estimaciones sobre la inflación.

“Suben la tasa de interés para desincentivar el consumo y entonces se vuelve a equilibrar la oferta y la demanda y los precios bajan”, dijo el economista Jorge Peña.

Cuando es a la inversa, es decir cuando Banxico baja la tasa de interés, los créditos se hacen más baratos y ahora las personas se ven incentivadas a invertir y consumir, ya que tener el dinero en los bancos no es la mejor opción.

¿A QUIÉNES AFECTA?

En la economía cuando mueves una variable uno va salir perjudicado y otro beneficiado, explican economistas. Si bien Banxico intenta controlar los precios para desincentivar el consumo, esto afectará a todas las personas físicas y morales que tienen créditos a tasas variables.

Es decir, al pagar la tarjeta de crédito, cuando es a tasa variable, los intereses se harán más caros y en el caso de las empresas el costo de financiamiento también es más alto.

¿Qué sucede cuando los costos suben en una empresa? Al final de cuentas se traduce en dos cosas: que la empresa sacrifique utilidad y que los productos que vende sean mucho más costosos para la gente de a pie, explicó el Maestro Jorge Peña, profesor de Economía de la UNAM.

“Te va a afectar porque la tasa que mueve Banxico es la tasa de fondeo diario y cuando la sube, todas las tasas del mercado se tienen que ajustar a ese nuevo nivel, lo hacen parecido en esa proporción, entonces los créditos que tendrán que pagar por la tarjeta y sean a tasa variable seguirán subiendo y será más costoso para la persona”, destacó el economista.

De acuerdo con economistas, al encarecer el crédito la gente pospone los proyectos de inversión y en el futuro no va a haber crecimiento, generación de empleos y la economía va a entrar en una especie de desaceleración.

“Banxico está pensando que por ahí del segundo trimestre de 2024 se acercará a la meta del 3 por ciento, esto va a afectar más al tema de la actividad económica que el poder controlar la inflación”, consideró el profesor Jorge Peña.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN?

Si bien el aumentar la tasa de interés perjudica a quienes pagan un crédito a tasa variable, esto beneficia a quienes acuden a los mercados a invertir porque se les estará pagando más tasa de interés. Por ejemplo, a las personas que tienen un contrato de inversión en un banco estos incrementos en la tasa se verán reflejados en un mayor rendimiento.

Para quienes ahorran para su retiro, las decisiones del Banco de México tienen gran relevancia. Aunque el incremento de tasas pudiera generar minusvalías, es decir, pérdidas contables en los recursos que son administrados por las Afores, en el largo plazo se genera mayor rendimiento al ahorro de los trabajadores, de acuerdo con lo analizado por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

¿SUBIR LA TASA ES SUFICIENTE PARA REDUCIR LA INFLACIÓN?

De acuerdo con analistas, el subir la tasa de interés por un lado va a encarecer el crédito, pero tampoco va a ser una medida suficiente para contrarrestar la inflación porque en realidad ésta tiene que ver con los problemas de suministros a nivel global derivado del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania.

“Los energéticos han subido de precios, el precio del barril de crudo está arriba de 120 dólares, el trigo ha subido mucho, por eso los panes están caros, Bimbo ya subió sus precios y esto es normal porque Rusia y Ucrania están dentro de los primeros cuatro productores de trigo, lo mismo se da con la soya, muchos commodities ya subieron. Evidentemente la inflación no va a ceder por ese lado y solo vamos a tener tasas de interés que afecten más a la parte productiva y que no van a poder controlar del todo los precios”, indicó el economista Jorge Peña.

¿QUÉ RECOMIENDAN?

Cuando el Banco de México controla la inflación y la mantiene baja y estable cumple con su objetivo prioritario que es cuidar el valor del dinero. Ahora que subió en 75 puntos base la tasa de interés, los especialistas recomiendan no adquirir deuda y, en caso de ser necesario, que el crédito sea a tasa fija para evitar que los intereses suban.

Para quienes tienen la posibilidad de invertir su dinero en fondos, ahora es un buen momento para hacerlo, pues tendrán mayores rendimientos.

