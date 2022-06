Comunidad jesuita pide a AMLO revisar plan de seguridad: “Abrazos ya no alcanzan”

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- La comunidad jesuita pidió este sábado al Presidente Andrés Manuel López Obrador revisar su estrategia de seguridad durante la misa de cuerpo presente de los sacerdotes asesinados al interior de la iglesia del pueblo de Cerocahui, en el municipio de Urique, en Chihuahua.

Luego del homicidio de sus compañeros Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, el sacerdote jesuita Javier Ávila externó desde el templo del “Sagrado Corazón de Jesús” en Chihuahua, que México es un país “invadido por la violencia y por la impunidad”.

“Respetuosamente pido, pedimos, al señor Presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública. No vamos bien y esto es clamor popular”, expresó el religioso.

“Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”, agregó entre aplausos de los presentes.

El sacerdote también dijo que el asesinato de los jesuitas Mora Salazar y Campos Morales, así como el del guía turístico Pedro Palma no es un hecho “aislado” en un país donde hay “miles de dolientes sin voz que claman justicia”.

Para concluir la ceremonia religiosa, el padre Ávila recordó las palabras del Papa Francisco dirigidas a la comunidad jesuita al final de su audiencia general semanal en referencia al asesinato de dos de sus “hermanos” en una remota iglesia del país: “¡Cuántos asesinatos en México!, fueron sus palabras”.

A la misa asistieron familiares de desaparecidos, comunidades de la Sierra Tarahumara y los exgobernadores, Javier Corral, Patricio Martínez y Fernando Baeza. Los cuerpos serán trasladados para su inhumación.

🙏Javier, el gallo, me dijo: “Provincial, ésta es mi vida, de aquí yo quiero salir solo en ataúd”; por su parte, Joaquín me dijo: “Aquí quiero morir”.. Luis Gerardo Moro Madrid, SJ, durante la misa de cuerpo presente. #JesuitasMexico pic.twitter.com/wqvuG2thWY

JESUITA PIDEN ATENDER VIOLENCIA QUE ACECHA LA SIERRA TARAHUMARA

El miércoles, la comunidad jesuita en México también hizo un llamado al Presidente López Obrador para atender de fondo el problema de la violencia que acecha desde hace varios años a la sierra Tarahumara, luego del asesinato de los sacerdotes jesuitas.

“Nuestro llamado por la justicia tiene que ver con una atención de fondo a la situación que se vive desde hace mucho tiempo en la sierra Tarahumara que no ha sido atendida, que no hay estrategias para atenderlas y como el mismo Presidente ha dicho, es una región donde hay una presencia fuerte del crimen organizado y lo hemos tenido claro, eso no está bien y se tiene que hacer algo ahí”, dijo Hernán Quezada, integrante del equipo de gobierno de la comunidad jesuita en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.