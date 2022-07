“Los necesita el país”: AMLO responde a críticas por contratación de médicos cubanos

El Presidente negó que las críticas por la contratación de 500 médicos cubanos vulneren su decisión de traerlos para reforzar el sistema de salud en el país.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no le afectan las críticas por la contratación de 500 médicos de Cuba, pues aseguró que es algo que necesita el país ante el déficit de especialistas de la salud.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador agradeció una vez más al Gobierno de Cuba el envío del primer grupo de médicos y especialistas al país que estarán trabajando a partir de este lunes en Nayarit.

“No les gustó que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres. Aprovecho para agradecerle al pueblo y al Gobierno de Cuba por su apoyo; pero ojalá y comprendan que necesitamos a los médicos para curar a nuestro pueblo”, expresó el mandatario federal.

Agregó que independientemente del coraje y la “enajenación que provoca la ideología”, se tiene que reconocer el déficit del personal médico o en su caso, que se investigue con objetividad para que le crean a su Gobierno que no hay médicos ni especialistas.

Este fin de semana llegaron los primeros médicos cubanos y AMLO aprovechó su mañanera para agradecerles y recordar que su contratación es porque aquí no hay médicos. Los médicos de aquí: 🤡 pic.twitter.com/7aPbFu96st — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 25, 2022

“¿Ustedes creen que me va afectar? ¿Que me va a desmoralizar? ¿Que va a hacer ‘mella’ en mi propósito de contribuir en la transformación de México como lo estamos haciendo millones? Claro que no. Como decía Ponciano Arriaga: ‘Entre más me golpean, más digno me siento'”, manifestó López Obrador.

Además, el Presidente acusó que durante el periodo neoliberal no se invirtió los suficiente en salud ni en educación porque buscaban privatizar ambos sectores.

“Si no tenemos médicos, si no tenemos especialistas, pues acudimos a gobiernos que tienen posibilidad de enviarnos los médicos que se necesitan”, agregó, tras el anuncio de que Nayarit ya cuenta casi con el cien por ciento del personal de salud necesario.

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz- Canel, respondió este lunes en su cuenta de Twitter, el agradecimiento que López Obrador envió a través de un video desde Nayarit, por el envío de médicos y especialistas: “Aquí estamos, hermano Andrés Manuel López Obrador, para lo que necesite y mande México, siempre. Mirando ese paisaje, recuerdo a Martí: ‘El arroyo de la Sierra, me complace más que el mar’”.

Aquí estamos, hermano @lopezobrador_ , para lo que necesite y mande #México, siempre. Mirando ese paisaje, recuerdo a Martí: "el arroyo de la Sierra, me complace más que el mar". https://t.co/nlmFLBWHZc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 25, 2022

El arranque formal de las actividades fue encabezado la mañana del sábado por el titular del Ejecutivo en la unidad médica del municipio de Rosamorada. Ahí, el Presidente también defendió la decisión de haber contradado a los especialistas de Cuba para avanzar en su promesa de mejorar el sistema de salud del país, pues afirmó que “la salud no tiene que ver con ideologías”, sino con los derechos humanos.

“Fue una instrucción que yo di, sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Yo tomé la decisión de que contrataran médicos especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba”, expresó. “Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia, o de Cuba, o de Japón, o de Francia; los vamos a tener aquí”, sentenció.