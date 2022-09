Las protestas en Irán dejan otra muerte: Hadis Nafaji es asesinada con 6 balazos

Nafaji se ha vuelto un símbolo más de las protestas en Irán en contra del uso del velo.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Hadis Nafaji, una joven iraní de 20 años que se dio a conocer debido a un video en Internet de ella recogiéndose el cabello en una coleta a modo de protesta, fue asesinada luego de recibir seis disparos por parte de las fuerzas del orden de su país.

Nafaji asistió a las manifestaciones en Irán a causa del fallecimiento de otra joven, Mahsa Amini, quien fue detenida el pasado 13 de septiembre por la policía moral de Teherán al llevar mal puesto el hiyab. La muerte de Amini, de 22 años, causó revuelo en todo el país y dio pie a una serie de protestas en contra del uso del velo.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022

¿Por qué se manifiestan las mujeres en Irán?@RLizbethWaldorf nos cuenta qué está pasando en Irán y por qué las mujeres, en forma de protesta, se cortaron el cabello y quemaron su hiyab, pese a que esto está penado. pic.twitter.com/4t1Offyw2C — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 25, 2022

El asesinato de Nafiji fue divulgado esta mañana por la periodista y activista iraní Masih Alinejad, quien compartió un mensaje en Twitter junto a dos fotografías de Nafiji, antes y después de ser abatida.

“Esto es Irán. Esta es una revolución de mujeres. Esto es #IranRevolution. Estamos en el siglo XXI y las mujeres son asesinadas por un poco de cabello. ¿Cuántas personas necesitan ser asesinadas para que el mundo despierte? Ahora este es el momento en que necesitamos la Marcha de las Mujeres en todas partes. ¿Nos ayudarías?”, publicó en Twitter.

This is Iran. This is a Women revolution. This is #IranRevolution. This is 21st century & women get killed for a bit of hair. How many people need to be killed for the world to wake up?

Now this is the time we need Women’s March everywhere. Would you help us?#مهسا_امینی pic.twitter.com/sWCf8ov2sm — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022

En días recientes también han circulado en Internet videos de mujeres iraníes quemando sus hiyab, mostrando y cortando su cabello en respuesta a las duras normas impuestas por su Gobierno.

“Una mujer iraní se corta el pelo en el funeral de su hermano Javad Heydari, asesinado en una protesta en Irán por la brutal muerte de #MahsaAmini. Al cortarse el cabello, las mujeres iraníes intentan mostrar su dolor e ira. La república islámica debe desaparecer”, también compartió la periodista Masih Alinejad.

An Iranian woman cuts har hair at the funeral of her brother Javad Heydari who got killed in Iran protest over the brutal death of #MahsaAmini

By cutting their hair, Iranian women trying to show their grief and anger.

Islamic republic must be gone.#مهسا_امینی pic.twitter.com/r7g7WoSxyS — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022

This is Iran today. A woman proudly burning the most visible symbol of religious dictatorship; compulsory hijab.

Hijab police killed #MahsaAmini but now there are millions of Mahsa in Iran who are shouting NO to Forced hijab NO to gender apartheid regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/9tzd9IRwgB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022

El día de ayer, el Ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, aseguró que las pruebas médicas forenses descartan que la kurdo-iraní Mahsa Amini falleciera debido a una paliza de las fuerzas de seguridad tras ser detenida en Teherán por llevar mal puesto el velo.

“Los exámenes médicos y los del departamento forense demuestran que no hubo golpes ni cráneo fracturado”, afirmó Vahidi en declaraciones recogidas a IRIB por la agencia de noticias iraní IRNA.

El Ministro advirtió además del riesgo de “interpretaciones falsas” de este incidente. La versión oficial sostiene que Amini sufrió un ataque cardíaco por el que fue trasladada a un hospital, donde falleció días después.

La muerte de Amini provocó graves disturbios y protestas masivas en Irán que por el momento se han saldado con 17 muertos. El Presidente iraní, Ebrahim Raisi, ordenó una investigación de lo ocurrido.

Who do you call when the police MURDERS?#مهسا_امینی pic.twitter.com/LgTuvkkeiS — Nimajr (@Niwmajr) September 17, 2022

Al menos 739 personas fueron detenidos en el norte de Irán durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, detenida en Teherán por no llevar bien puesto el velo, según un balance policial.

“Hemos arrestado y detenido a 739 alborotadores, incluidas 60 mujeres”, explicó el jefe de la Policía iraní en la provincia de Gilan, Asisiolá Maleki, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Además de las detenciones, se han incautado armas, munición y explosivos, indicadó Maleki, que responsabilizó a los detenidos de las heridas sufridas por más de un centenar de policías y de los daños en instalaciones públicas.

“No es aceptable amenazar la seguridad de la provincia de Gilan”, advirtió Maleki, quién también prometió “mano dura” de las fuerzas de seguridad.

-Con información de Europa Press