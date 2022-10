Primeras pruebas de vagones del Tren Maya iniciarán en julio de 2023, anuncia AMLO

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Las pruebas de los vagones del Tren Maya comenzarán en julio de 2023, reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario informó que a partir de enero del siguiente año, acudirá cada 15 días a la obra para intensificar sus trabajos de supervisión, esto debido a la escasez de mano de obra y falta de disposición de carros de volteo.

“Es una obra magna para orgullo de México. Creo que no hay una obra así en el mundo, una obra ferroviaria con esas dimensiones, creo que en China tenían una construcción de 700 kilómetros, acá estamos hablando de mil 550 kilómetros, más de la mitad de todo lo que tiene España de trenes modernos”, presumió.

Tal como lo dijo el pasado 16 de octubre en sus redes sociales, aseguró que para diciembre del año 2023 se concluirá la construcción de mil 550 kilómetros del Tren Maya. Aclaró que los trenes funcionarán en algunos tramos, pero el camino estará completado para esa fecha.

El pasado 17 de octubre, López Obrador informó que algunos ejidatarios han condicionado el paso del Tren Maya, en el tramo de Xpujil a Chetumal, con el fin de que el Gobierno les dé una indemnización por la construcción de una carretera en Mérida, Yucatán. Ante esa situación, reconoció que de no haber solución, el tramo podría no construirse.

“Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal hay cinco ejidos, que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados. No los estoy acusando, nada más estoy informando. No quieren que pase el tren o sí quieren, pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal”, señaló en su rueda de prensa matutina.