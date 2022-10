Ejidatarios condicionan Tren Maya; tramo Xpujil-Chetumal podría no construirse: AMLO

El mandatario federal consideró que son corrupción las condiciones de los ejidatarios, quienes, dijo, no han querido convocar a una asamblea, pues aseguró que si se hace, la gente y los ejidatarios dirán: “Sí queremos el Tren Maya”.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este lunes que algunos ejidatarios han condicionado el paso del Tren Maya, en el tramo de Xpujil a Chetumal, con el fin de que el Gobierno les dé una indemnización por la construcción de una carretera en Mérida, Yucatán. Ante esa situación, reconoció que de no haber solución, el tramo podría no construirse.

“Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal hay cinco ejidos, que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados. No los estoy acusando, nada más estoy informando. No quieren que pase el tren o sí quieren, pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal”, señaló en su rueda de prensa matutina.

Sin embargo, el mandatario federal explicó que dicha carretera se construyó a en el siglo pasado. “O sea, es una demanda de más de 50 años, de medio siglo. Habría que ver si ya estaban constituidos estos ejidos, pero los dirigentes dicen ‘no, aquí no pasa si no nos pagan la indemnización de cuando se hizo la carretera de Escárcega a Chetumal’. Ah, con abogados desde luego”.

“Con todo respeto, ya les mandé a decir a algunos allá de qué querían su nieve, pero aquí es querer hacer su agosto. Independientemente de si se pagó o no se pagó, pues hay que ver si tienen ellos la razón. No se debe de olvidar, no sólo en este caso, sino en todos, que el presupuesto es dinero del pueblo, que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo”, agregó.

El mandatario federal consideró que las condiciones de los ejidatarios son corrupción e incluso dijo que no han querido convocar a una asamblea, pues aseguró que si se hiciera, la gente, incluyendo a los ejidatarios, dirá: “Sí queremos el Tren Maya”.

“No es ‘aquí no pasas si no me das tanto’. Eso no se puede. Ya, eso es corrupción, que quede claro y no han querido convocar a asamblea, porque yo estoy seguro de que si se convoca a asamblea, la gente y los ejidatarios van a decir ‘sí queremos el Tren Maya’, pero este es un asunto de dirigentes charros, nailon, que están queriendo sacar provecho. Entonces ya les pedí a los que están viendo esto que vayan allá y que en asamblea con la gente se exponga sobre este asunto”.

En ese sentido, el Presidente informó que ya dio instrucciones para dialogar con la gente y que se hagan las asambleas con el compromiso de que donde va el trazo del tren se pague con avalúo, ya que mencionó que no se puede pagar más de lo que se establece.

Añadió que “si es cierto de que hace 50 años hicieron la carretera, no los indemnizan, que entonces, además del avalúo, se considere un porcentaje”. “El avalúo es para apoyar de manera directa a los poseedores de la tierra y en este caso el excedente podría ser para mejoras, no para los dirigentes, en los cinco ejidos”, indicó.

El Jefe del Ejecutivo federal informó que si no se acepta su Gobierno irá por “el derecho de vía”. Sin embargo, advirtió que si aún así hay bloqueos y no dejan, no habrá tren de Xpujil a Chetumal.

“Acá es una sola vía, y sí podemos acomodar el tren en los 40 metros, la carretera y el tren. Y si aún así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal. Nada más que se va a saber quiénes fueron los responsables de detener esta obra, así de claro”, concluyó.

El pasado 11 de agosto, el Presidente López Obrador aseguró que “no podrían” detener dicha obra prioritaria de su administración, a pesar de que las obras del Tren Maya se han visto envueltas en impugnaciones legales y por opiniones en contra.

En ese entonces, el mandatario federal recordó que su Gobierno emitió un decreto para considerar la obra de seguridad nacional, lo que permitió avanzar con los trabajos luego de las acciones realizadas por organizaciones y grupos ambientalistas. La inauguración de esta obra está proyectada para diciembre del 2023, según el Presidente López Obrador.