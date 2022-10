Sedena alertó en 2021 de opositores al Tren Maya: “tienen opiniones intransigentes”

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Al menos desde 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le ha seguido los pasos a organizaciones locales e internacionales y a civiles que se han amparado contra tramos del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la información filtrada por el grupo de hackers “Guacamaya” a la que SinEmbargo tuvo acceso.

Desde septiembre de ese año, en el que las suspensiones de los tramos del Tren Maya se agudizaron, y antes de que surgiera el colectivo de artistas “Sélvame del Tren”, este 2022, la Sedena realizó un panorama sobre las problemáticas en la zona y elaboró una lista de las asociaciones opositoras y sus representantes legales.

En esos días, el entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, hoy en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), calificó a esas asociaciones como de “extrema derecha”, aunque desde 2019 había asegurado que sólo “querían joder” al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello planteó como indispensable “una intensa campaña de información, por especialistas de la comunicación, para socializar el Proyecto y los Estudios de Impacto Ambiental, ofreciendo las Medidas de Mitigación como solución que permitan no sólo corregir los daños, sino mejorar el medio ambiente de la Selva de forma sustentable”.

Asimismo, la Defensa Nacional solicitó en abril del año pasado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) nombres de los ciudadanos quejosos que habían interpuesto amparos.

De 2020 hasta abril de 2021, la Consejería —que representa jurídicamente a Presidencia— le desglosó los expedientes de los juicios de amparo en proceso contra la construcción del Tren Maya promovidos por medidas sanitarias ante la COVID-19, contra desalojos, trabajos previos, asignación, Manifestación de Impacto Ambiental, consulta indígena, entre otras causas.

En la tabla expone los nombres completos de los quejosos, el juicio de amparo, el juzgado, el juez o jueza, los actos reclamados, el estatus de la suspensión y contra qué autoridades se presentó la queja.

El documento de la Sedena identifica al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) con sede en Campeche, como la asociación que interpuso un amparo contra el tramo 7 (Bacalar-Escárcega), recurso por el que no se han iniciado los trabajos de construcción por parte de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Aún no ha iniciado ningún trabajo sobre el tramo 7, además de que el proyecto está considerado sobre pasos ya construidos y no se considera destrucción de la selva”, observa al corte de septiembre de 2021.

Respecto a los integrantes del CRIPX del municipio de Calakmul se describe: “Han manifestado su oposición al paso del Tren Maya por la Biósfera de Calakmul, Camp., por considerarla una amenaza ‘Ambiental y Cultural’ al señalar que impactará ambientalmente destruyendo los corredores biológicos, la fauna y la cultura”.

Sobre quienes realizan activismo dentro del Consejo afirma: “Busca acaparar la cobertura geográfica de 24 comunidades del municipio de Calakmul, Estado de Campeche, con un número aproximado de 800 personas de la población indígena, pero se ha observado que únicamente 20 de estos seguidores llevan a cabo activismo social. La formación del Movimiento Municipalista pretende incrementar su capacidad de convocatoria a 15 comunidades más”.

En torno al abogado que los asesora señala que radica en la Ciudad de Mérida, Yucatán, y no labora ni tiene propiedades en Campeche. “Algunas autoridades lo consideran de la ‘Izquierda Romántica de los años 60’ y que, además de los intereses económicos que pudiera tener, actúa y se adhiere a los principios ambientalistas de la organización y no a sus convicciones. Sus actividades siguen la inercia de la crítica puntual y concurrente contra todo proyecto que toque áreas susceptibles de su campo de estudio o áreas protegidas, es decir, que fundamentan sus principios, más no sus convicciones, en los del gremio”, plantea.