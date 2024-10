El español Carlos Sainz se lleva la P2; el mexicano “Checo” Pérez termina octavo

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El piloto español Carlos Sainz de Ferrari se llevó la segunda práctica del día del Gran Premio de México al detener el cronómetro en un tiempo de 1:17.699. La segunda posición fue para el australiano Oscar Piastri con un registro de 1:17.877, mientras que el japonés Yuki Tsunoda repitió en el tercer lugar con 1:17.878.

En tanto, el mexicano Sergio “Checo” Pérez logró mejorar su registro de la primer ronda al avanzar dos lugares y finalizar en la octava posición.

Al igual que en la primera práctica, la cual estuvo marcada por dos incidentes, en la segunda prueba del día la bandera roja volvió a aparecer luego de que George Russell de Mercedes perdiera el control de su monoplaza en una curva y se impactara contra el muro de contención.

How we finished Friday in Mexico 💪

🥇 Sainz

🥈 Piastri

🥉 Tsunoda#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/SeR2RJCdlq

