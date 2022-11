EU le arrebata empate 0-0 a Inglaterra en Qatar; se jugará su clasificación ante Irán

Por James Robson

Jor, Qatar, 25 de noviembre (AP) — Inglaterra sigue sin poder someter a Estados Unidos en la Copa Mundial.

Con un derroche de intensidad y un gran partido de su astro Christian Pulisic, los estadounidenses rasguñaron el viernes el empate 0-0 ante Estados Unidos, un resultado que dejó abierta la lucha en el Grupo B.

Estados Unidos se quedó con las ganas de repetir su memorable triunfo 1-0 en el torneo de 1959, pero marcó otro episodio en el que desafiaron los pronósticos ante los Tres Leones.

Inglaterra sigue sin poder vencer a los estadounidenses en un Mundial. También empataron 1-1 en Sudáfrica 2010. La llave tendrá que definirse el martes, con los cuatro equipos de pie.

Los ingleses lideran con cuatro puntos e Irán se posicionó segundo con tres unidades tras derrotar 2-0 a Gales en el primer compromiso de la jornada.

Estados Unidos alcanzó la tercera plaza con dos puntos y se jugará la clasificación el próximo martes contra Irán. Inglaterra cerrará frente a Galles, que con una unidad aún retiene posibilidades.

