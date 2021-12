Presidente Biden y Primera Dama Jill visitan hospital infantil por Navidad

Por Alexandra Jaffe

WASHINGTON, 25 de diciembre (AP).— El Presidente estadounidense Joe Biden y la Primera Dama Jill Biden llevaron un poco de alegría navideña el viernes a niños hospitalizados que no están lo suficientemente bien para ir a casa a pasar las fiestas decembrinas.

Es una añeja tradición que la Primera Dama visite el Hospital Pediátrico Nacional la víspera de Navidad, pero la presencia del mandatario fue una sorpresa. Representó la primera ocasión que un Presidente en funciones se une a la diversión, informó la Casa Blanca.

No fue la única tradición a la que el Presidente se unió el viernes. Jill Biden respondió llamadas del servicio de seguimiento de Santa Claus del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD por sus siglas en inglés), otra vieja tradición para la Primera Dama estadounidense, y estuvo acompañada por el mandatario para las llamadas.

En el hospital, la pareja presidencial habló con un grupo de niños que hacían linternas como parte de un proyecto de artesanía de invierno, preguntándose unos a otros qué dibujar en sus linternas. Algunos dibujaron a su familia, hombres de nieve u otras figuras relacionadas con la Navidad.

Ambos hablaron con un niño que dijo que el hospital “me ayudó cuando estaba triste”.

“Esperamos darte algo de alegría hoy”, respondió Jill Biden.

El Presidente añadió: “Tú nos estás dando alegría, amigo”.

Biden también sacó su teléfono para mostrarles a los niños fotografías de su nuevo perro, de nombre Commander, un cachorro de pastor alemán de casi cuatro meses. El perro se unió a la familia esta semana y fue visto jugando con un cuidador en el jardín sur de la Casa Blanca el viernes temprano, antes de que la pareja presidencial partiera para su visita al hospital.

WATCH: U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden visit the Children’s National Hospital on Christmas Eve pic.twitter.com/HrKqgsslDx

— Reuters Asia (@ReutersAsia) December 24, 2021