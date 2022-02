Del tenis al fútbol: los deportistas también se involucran en conflicto Ucrania-Rusia

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo/EFE/AP).- El pasado 24 de febrero se registraron las primeras explosiones en Ucrania que anunciaron la invasión de Rusia a ese país y, desde entonces, diversos deportistas alrededor del mundo han mostrado solidaridad ante la situación, pidiendo paz y un freno a la guerra.

Muchos clubes cuentan con jugadores ucranianos en su cuadrilla, por ello han reaccionado ante la situación a través de los partidos correspondientes a este fin de semana, redes sociales, e incluso algunas protestas.

LOS JUGADORES UCRANIANOS DEL CITY Y EVERTON

Entre las reacciones se encuentran los ucranianos Vitaly Mykolenko, del Everton, y Oleksandr Zinchenko, del Manchester City, quienes compartieron un sincero abrazo previo al enfrentamiento de este sábado.

— The Chips (@TheChips_Futbol) February 26, 2022

Asimismo, los componentes del Everton saltaron al campo con banderas ucranianas atadas al cuello. Los del Manchester City con una camiseta blanca en contra de la guerra.

En el videomarcador del partido aparecieron las palabra “Stop Putin, Stop War”, un llamamiento al Presidente de Rusia para que se detenga y pare la guerra. Todos en el estadio Goodison Park portaban pancartas por la paz.

LA SERIE A MUESTRA SOLIDARIDAD CON UCRANIA

Otro de los momentos que marcaron un llamado a la paz fue durante el partido de la Juventus en Seria A, con un anuncio oficial de la Liga italiana para los próximos enfrentamientos.

De esta manera se dijo que todos los partidos de la próxima semana comenzaran cinco minutos más tarde acompañados de un mensaje de paz tras la invasión de Rusia en Ucrania como muestra de solidaridad a todas las personas de aquel país.

TENIS: DE RUBLEV A MEDVEDEV

Fuera del futbol, los tenistas rusos Andrey Rublev y Danill Medvedev demostraron su apoyo a Ucrania durante sus competencias en Dubái y México, respectivamente.

El gesto del tenista ruso Andrey Rublev, sexto en la ATP, al vencer en la semifinal del torneo de Dubai: "No a la guerra, por favor" en la cámara de TV. pic.twitter.com/u9KgddD4t4

Tras su duelo en semifinales del pasado viernes, antes de escribir su autógrafo en la cámara, como es costumbre al final de cada partido, el ruso Rublev escribió “No a la guerra, por favor” en la lente de la cámara de televisión.

Por otra parte, su compatriota Daniil Medvedev se dijo “a favor de la paz” al hablar sobre el conflicto bélico en el marco del Abierto Mexicano de Tenis que se realiza en Acapulco.

“Mirar las noticias que hay en mí país y despertar aquí en México no fue fácil”, dijo Medvedev, que ascenderá a la cima del ranking de la ATP. “Como tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en muchos países desde que era juvenil y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias”.