Tres funcionarios todavía enfrentan proceso por agresiones a policías en Alcaldía

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– El caso de los policías de la Ciudad de México que denunciaron agresiones en las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc no ha concluido: tres funcionarios de la demarcación todavía enfrentan un proceso penal por los delitos de robo y abuso de autoridad, mismo que hasta el jueves también involucraba a la Alcaldesa Sandra Cuevas Nieves, quien alcanzó un acuerdo reparatorio con las víctimas.

Los funcionarios imputados son José Francisco Delgadillo Cadena, Director de Seguridad Ciudadana y Protección Civil; Jessica Hernández Ortega, Directora de Mercados y Vía Pública, así como Marlon Ávalos García, integrante del Gabinete de Cuevas Nieves.

Las tres personas fueron separadas temporalmente de su cargo desde el 14 de marzo, luego de que la Jueza de control Elma Maruri Carballo lo impuso como medida cautelar; desde entonces, la y los funcionarios también tienen prohibido salir del país sin autorización, acercarse o comunicarse con las víctimas y deben presentarse a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Sandra Cuevas ya no tendrá que cumplir con dichas medidas porque optó por una solución alterna en el proceso mediante un acuerdo reparatorio con los tres denunciantes, mismo que la obligó a ofrecerles una disculpa pública, también la comprometió a pagarles 30 mil pesos y deberá tomar un tratamiento psicológico para el control de la ira durante los próximos meses.

Pero para los tres trabajadores de la Alcaldía que también fueron denunciados por los policías la historia es distinta. Ellos “llevan su tema por separado”, informó a este diario digital el área de Comunicación de la Alcaldía Cuauhtémoc.

SinEmbargo cuestionó a la Alcaldía sobre el mensaje que da a la ciudadanía el que funcionarios sigan siendo investigados por robo y abuso de autoridad, esto en el contexto del acuerdo que recientemente alcanzó la Alcaldesa, quien desde febrero ha defendido su inocencia, pero las autoridades se limitaron a deslindar a Sandra Cuevas de las acusaciones.

¿DE QUÉ SE ACUSA A LOS FUNCIONARIOS?

Los policías que denunciaron ser víctimas de agresiones en las oficinas de la Alcaldía señalaron a Sandra Cuevas por ejercer violencia física y psicológica contra ellos, pero también identificaron a Delgadillo Cadena, Hernández Ortega y a Ávalos García como testigos de la reunión en la que fueron violentados.

En febrero, los oficiales Camacho y García de la Policía Auxiliar capitalina, quienes pidieron ser citados únicamente por sus apellidos por motivos de seguridad, detallaron en entrevista que el día 11 de ese mes, poco después de las 22:30 horas, fueron citados en la oficina de la Alcaldía por el director de Seguridad Ciudadana de Protección y Civil.

De acuerdo con los testimonios de los policías, Hernández Ortega, Directora de Mercados y Vía Pública, también estaba en la reunión. El Oficial García narró que fue ella quien comenzó hablar antes de que la Alcaldesa comenzara a agredir al policía Camacho.

La versión de los oficiales apunta a que, tras recibir insultos de la Alcaldesa, ambos salieron de la oficina pero en el pasillo un grupo de personas los esperaban para golpearlos. Según recordaron los policías, después de dichas agresiones el funcionario Marlon Ávalos García habló con ellos para pedirles que no denunciaran las agresiones.

Ávalos García también fue cuestionado a inicios de mes por otro caso, pues en redes sociales se difundió un video donde se le observa insultando y amenazando a personal de salud del Hospital Sanatorio Adventista. Ante las críticas, el Gobierno de la Alcaldía precisó que el video fue grabado en septiembre de 2021, cuando el funcionario aún no trabajaba para la demarcación, también acusó que la difusión del video podía entenderse como una “persecución política de MORENA y Claudia Sheinbaum Pardo”.

SHEINBAUM CRITICA DISCULPA

La tarde de ayer, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, opinó que la disculpa pública emitida por Sandra Cuevas a los policías que la denunciaron no cumple con los requisitos y la calificó de “justicia chapucera”.

“Yo no considero que eso sea una disculpa pública, me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo, eso parece una justicia chapucera, la verdad, en una banqueta hablando frente a medios de comunicación”, dijo la Jefa de Gobierno.

Ayer, al término de la audiencia en el Reclusorio Norte donde concretó el acuerdo reparatorio, Sandra Cuevas ofreció una breve disculpa pública a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la denunciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación, pero no reconoció los hechos que se le imputan.

Antes de disculparse pidió a los vecinos de la Alcaldía y a la alianza Va por México –integrada por el PRI, PAN y PRD–, con la que llegó al poder, comprender que sostiene su inocencia.

“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza. Me disculpo, pero no reconozco los hecho. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo Cuevas Nieves.