“Tememos por nuestras familias”, dicen agentes. Acusan a Alcaldesa de secuestro

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- Dos policías de la Ciudad de México enfrentan, según señalan, secuelas físicas y emocionales por las agresiones que, acusan, recibieron en las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc y por las que mantienen una denuncia contra la Alcaldesa Sandra Cuevas por privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y otros delitos que resulten, además de expresar temor por su integridad y la de sus familias.

Con la demanda interpuesta ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro los oficiales también buscan que se investigue a otros trabajadores de la Alcaldía que presenciaron las agresiones, entre ellos el Director de Seguridad Ciudadana de Protección y Civil, José Francisco Delgadillo Cadena, y Susana Ascanio García, Jefa de la Unidad Departamental de Mercados.

En entrevista, los policías denunciaron a la Alcaldesa Sandra Cuevas por darles cachetadas, humillarlos y agredirlos verbalmente la noche del 11 de febrero en su oficina, a donde fueron citados por Delgadillo Cadena para discutir un tema relacionado con el aumento de personal.

Los oficiales de la Policía Auxiliar, quienes pidieron ser citados únicamente por sus apellidos por motivos de seguridad, explicaron que horas antes se encargaron de vigilar cómo se desarrolló una conversación entre personal de la Alcaldía Cuauhtémoc y comerciantes ambulantes en la calle Corregidora del Centro Histórico.

El oficial Camacho, con 26 años de servicio, narró a SinEmbargo que a la violencia de la Alcaldesa Sandra Cuevas se sumaron los golpes que recibieron de un grupo de personas, quienes con patadas y empujones trataron de impedir que dejaran las oficinas.

“Estuve en el hospital internado el sábado y domingo [12 y 13 de febrero] por los golpes que me dieron en partes blandas, los testículos, las piernas, presenté moretones en las piernas. Estaba policontundido”, lamentó.

Mientras que el Oficial García, quien también denunció haber recibido golpes y sufrir el robo de su celular, reconoció que hasta ahora lo más difícil ha sido tratar de recuperarse emocionalmente, pues en sus 41 años de experiencia no había enfrentado una situación similar.

“Este evento sí es único en mi carrera, yo he estado en innumerables reuniones con funcionarios, con alcaldes, con personas de la iniciativa privada y jamás, jamás me habían dado un trato de este tipo donde violentaron mis derechos humanos, donde denigraron mi uniforme, donde me humillaron como persona, como policía, como servidor público”, lamentó.