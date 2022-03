Disculpas de Sandra Cuevas deben ser ante las víctimas no ante los medios: Sheinbaum

En relación a la disculpa pública que dio la Alcaldesa Sandra Cuevas, la Jefa de Gobierno señaló que no se dieron las condiciones para que fuera una disculpa pública válida; “tiene que ser en un espacio especial, tiene que ser bajo un texto especial y tiene que haber un reconocimiento, en este caso siempre hay que pensar en la justicia y en las víctimas”, apuntó Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la disculpa pública emitida por Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, no cumple con los requisitos y la calificó de “justicia chapucera”.

“Yo no considero que eso sea una disculpa pública, me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo, eso parece una justicia chapucera, la verdad, en una banqueta hablando frente a medios de comunicación”, dijo la Jefa de Gobierno.

La titular de la capital apuntó a que dicha disculpa debe de realizarse en términos de justicia y de las víctimas, citando lo establecido por la Contraloría General de la CdMx.

“Tiene que ser en un espacio especial, tiene que ser bajo un texto especial y tiene que haber un reconocimiento, en este caso siempre hay que pensar en la justicia y en las víctimas […] si ya se dictó un acuerdo reparatorio, debe cumplirse como se estableció y particularmente por las víctimas”, declaró Sheinbaum.

El día de ayer, Claudia Sheinbaum destacó que el hecho de que Sandra Cuevas Nieves haya reconocido la agresión contra elementos policiacos y llegara a un acuerdo reparatorio es una muestra de que hay justicia y no fue una persecución política contra la Alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia.

“Es una muestra de que hay justicia. A todos aquellos que decían de que era un tema de politización… bueno, ustedes lo vieron, presidentes de partidos que decían que ‘la Jefa de Gobierno estaba politizando, que cómo era posible que eso ocurriera en la Ciudad de México’. Pues al revés, la Ciudad de México ha mostrado que nadie por encima de la ley y eso es lo que muestra la Fiscalía y eso es lo que muestra el Tribunal [de Justicia], independientemente de su cargo”, dijo durante un evento público donde se firmó un convenio con el Gobierno de Campeche.

Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, emitió la tarde de este jueves una breve disculpa pública a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la denunciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación, pero no reconoció los hechos que se le imputan.

Al término de su audiencia en el Reclusorio Norte, la funcionaria emitió un mensaje de poco más de tres minutos ante medios de comunicación y antes de disculparse pidió a los vecinos de la Alcaldía y a la alianza Va por México –integrada por el PRI, PAN y PRD–, con la que llegó al poder, comprender que sostiene su inocencia.

“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza. Me disculpo, pero no reconozco los hecho. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo Cuevas Nieves.

La funcionaria, quien propuso el acuerdo reparatorio, explicó que se trató de una “estrategia jurídica” a la que llegó con sus abogados “pensando en los más de 550 mil habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc”.