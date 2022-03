Sandra Cuevas debe someterse a tratamiento para control de ira. Es parte del acuerdo

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– Sandra Cuevas, titular de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y quien estaba acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación, razones por las que fue suspendida de su cargo, logró “un acuerdo reparatorio” con los afectados que incluye, entre otras medidas, “someterse a seis meses de tratamiento psicológico, orientado al manejo de la ira y de sus emociones”.

Lara precisó que tras una audiencia que se llevó a cabo este jueves en el Reclusorio Norte, Cuevas reconoció que los hechos “ocurrieron tal y como el ministerio público lo acreditó”.

Debido a ello, ahora la funcionaria deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular a los policías que la acusaron de robo, abuso de autoridad y discriminación.

En el acuerdo, compartido esta tarde por el área de comunicación de la Alcaldía Cuauhtémoc, se señala las siguientes medidas que Sandra Cuevas deberá cumplir:

–Someterse a seis meses de tratamiento psicológico, orientado al manejo de la ira y de sus emociones, tomando dos sesiones por mes ante la psicóloga Brenda Georgina Briseño Sierra, quien rendirá un informe mensual respecto a esas sesiones a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso.

–Presentar este mismo día, antes de la 15:00 horas, una disculpa pública por su conducta, lo cual ya cumplió.

–La Alcaldesa deberá también abstenerse de realizar cualquier manifestación, opinión, por medios de difusión o redes sociales con relación al hecho, a instituciones y mandos policíacos, con excepción de la disculpa pública.

–La funcionaria deberá pagar 30 mil pesos a cada una de las víctimas, lo cual deberá suceder el próximo 28 de marzo.

–Suspender las medidas cautelares que una Jueza le impuso en la audiencia inicial del pasado 14 de marzo, donde confirmó que tendría que separarse temporalmente del cargo.

“Esto quiero que lo entiendan mis vecinos, toda la gente que ha confiado en mí, la alianza. Me disculpo, pero no reconozco los hecho. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos, si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, dijo hoy Cuevas Nieves en su disculpa pública.