VIDEO ¬ “España no tenía colonias, tenía virreinatos”: Delegada de Cultura de Madrid

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS).- La Delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, defendió que “no tiene sentido” el revisionismo de obras en los museos nacionales por el colonialismo, tal y como trasladó el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y consideró que es un tema que “en España no se sostiene”.

“Es que a mí me parece que no tiene ningún sentido. En España no se trata de una revisión colonial simplemente porque en España no se ha practicado el colonialismo en los museos. España no tenía colonias, tenía virreinatos y cuando uno viaja por América Latina ve que todo aquello que se obtuvo en excavaciones, que por cierto sufragaba el reino de España, se ha quedado en situ, o sea, no se ha traído aquí”, dijo Rivera de la Cruz en una entrevista con Europa Press.