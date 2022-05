La moneda mexicana gana un 0.18% frente al dólar, que se vende en 19.78 pesos

Desde el pasado 11 de mayo, el peso ha mostrado ganancias consecutivas frente al dólar, sin embargo fue hasta seis días después que logró romper el suelo de los 20 pesos. Con la apreciación de este jueves, la moneda local acumularía cinco jornadas consecutivas de ganancias.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- La moneda mexicana concluyó la sesión de este jueves con una apreciación del 0.18 por ciento, con lo que el tipo de cambio colocó al dólar en 19 pesos con 78 centavos, y con ello se acumularon cuatro jornadas consecutivas donde la paridad monetaria se ubica alrededor del soporte clave de 19.80 pesos por dólar.

Al inicio de la penúltima sesión de la semana, el peso abrió con una apreciación que le permitió cotizar alrededor de 19.80 pesos por dólar. La ganancia del peso fue de 0.12 por ciento (o 2.4 centavos), con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.7707 y un máximo de 19.8666 pesos. Con el avance de este día, el peso mexicano tocó su mejor nivel en lo que va de mayo. Desde el pasado 12 de mayo, la paridad ha favorecido al peso con un soporte por debajo de los 20.30 por dólar. Al rededor de las 10:00 horas, el dólar cotizaba en 19.77 pesos por billete verde.

Por la mañana, Banco Base argumentó que la ganancia del peso es una señal de que existe un incremento en la demanda por dólares en ese nivel, sin embargo es una limitación para la apreciación del peso mexicano frente ala moneda estadounidense.

En ventanillas, la moneda de EU se vendió hasta en 20.32 (en Citibanamex) y 20.30 en Banco Afirme, mientras que el dólar interbancario (FIX determinado) se colocó en 19.7933 pesos (corte al 26 de mayo), según los datos del Banco de México (Banxico).

Al inicio de la sesión el cruce operaba en un rango acotado entre un máximo de 19.8668 unidades y un mínimo de 19.7634 unidades. El Índice Dólar (DXY), que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, perdió -0.16 por ciento a 101.90 unidades.

En la sesión de este jueves la apreciación del peso se debió a un retroceso del dólar estadounidense de 0.12 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, lo cual se debe a que el mercado ha reducido su especulación sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, en específico la posibilidad de incrementos de 75 puntos base a la tasa, luego de que ayer las minutas de la Reserva Federal reiteraron que los siguientes dos incrementos probablemente serán de 50 puntos base —con el objetivo de dejar espacio de maniobra en caso de que sea necesario hacer ajustes al ritmo de normalización de la tasa de interés más adelante—; las minutas también señalaron que podrían subir la tasa hasta un nivel considerado restrictivo, aunque esto ya está descontado por el mercado.

En el mercado cambiario, las divisas más apreciadas fueron el florín húngaro con 0.53 por ciento, el euro con 0.22 por ciento, la corona danesa con 0.19 por ciento, la corona checa con 0.19 por ciento y el yen japonés con 0.17 por ciento. Otras divisas que mostraron una apreciación, aunque moderada, fueron el franco suizo con 0.09 por ciento y la libra esterlina con 0.08 por ciento.

BMV Y WALL STREET AVANZAN EN VERDE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la sesión de este día con una ganancia de 0.74 por ciento (una variación de 381.14 puntos), con lo que el S&P/BMV IPC subió hasta las 52 mil 098.21 unidades.

Las mayores variaciones al alza estuvieron a cargo de Televisa (38.86 por ciento), Servicios financieros Gentera (14.96 por ciento), Grupo Financiero Value (94.50 por ciento), Fibra Plus (10.15 por ciento) y Grupo Bimbo (61.34 por ciento).

En la apertura, la Bolsa mexicana reportó una ganancia de +0.04 por ciento, con lo que su principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 51 mil 737.77 unidades.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los componentes operan con ganancias, con 26 valores en verde y nueve en rojo. Los mejores desempeños los tienen los papales de Grupo Televisa Unit, con 2.56 por ciento; Cemex, con 2.44 por ciento; la aeroportuaria Asur, con 2.53 por ciento, y Grupo Carso, con 2.30 por ciento.

Apertura de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 51,737.77 / +0.04% Dólar Spot: 19.7628 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) May 26, 2022

Por su parte, Wall Street cerró este jueves con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 1.61 por ciento animado por las actas de la Reserva Federal de EU y los buenos resultados de algunas minoristas.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 516.91 puntos, hasta 32 mil 637.19, mientras que el selectivo S&P 500 progresó un 1.99 por ciento o 79.11 enteros, hasta 4 mil 057.84.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, avanzó un notable 2.68 por ciento o 305.91 unidades, hasta 11 mil 740.65.

El parqué neoyorquino apostó claramente por las compras después de que las actas de la Fed no supusieran ninguna sorpresa, lo que permitió aparcar la inquietud por sus medidas para controlar la inflación y el impacto global de la guerra en Ucrania.

Entre los datos económicos de la jornada, los inversores se quedaron con los buenos resultados trimestrales de las minoristas Williams-Sonoma (13 por ciento), Dollar Tree (22 por ciento) y Macy’s, que subió un 19 por ciento tras mejorar sus perspectivas de negocio para este año.

WTI SUBE 3.40 POR CIENTO; MME va en 108 DÓLARES

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves un 3.40 por ciento y cerró en 114.09 dólares el barril, continuando con el impulso del miércoles después de que la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés) anunciara una reducción en los inventarios de petróleo la semana pasada.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en julio ganaron 3.76 dólares con respecto al cierre anterior.

La EIA anunció ayer que los inventarios de crudo en el país se redujeron en un millón de barriles la semana pasada, dado el aumento de la producción de las refinerías ante la llegada de la temporada veraniega, que se vincula con una mayor demanda de gasolina para viajes.

Asimismo, los inventarios de gasolina también se vieron reducidos en 500 mil barriles, aunque los de productos derivados subieron en 1.7 millones.

El Gobierno alemán estima que la inclusión del embargo al petróleo ruso en el sexto paquete de sanciones a ese país por la guerra en Ucrania complica un acuerdo al respecto en la cumbre europea de la semana próxima, según dijo este jueves el Vicecanciller y Ministro de Economía, Robert Habeck.

Además de la apretada oferta de gasolina, el precio del petróleo sigue marcado por la guerra de Ucrania y los obstáculos a la imposición de sanciones a la importación de petróleo ruso por la Unión Europea, así como por la situación en China por los brotes de coronavirus y los temores a una recesión económica.

En el caso de la mezcla mexicana de petróleo cotizó en 108.21 dólares por barril al corte del 25 de mayo, según los datos del portal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta mañana se informó que la empresa estatal petrolera exportó un millón 024 mil barriles diarios del llamado “oro negro” en abril de 2022, lo que representó un aumento de 11 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con la empresa estatal, dicha comercialización representó un valor superior a tres mil millones de dólares, su valor más alto alcanzado desde agosto de 2014. Lo anterior fue beneficio del precio de la mezcla mexicana, ya que en abril de 2022 fue de 99.97 dólares por barril.

Además, Pemex incrementó sus envíos de crudo hacia Europa y Lejano Oriente, al pasar de 95 a 100 barriles diarios, y de 160 a 330 barriles, respectivamente.

De acuerdo con las estadísticas petroleras, en el mismo mes de 2021, las exportaciones hacia dichos continentes habían sido de 227 barriles diarios para Lejano Oriente, de 135 para Europa y de 561 para América.

-Con información de EFE

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.