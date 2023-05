VIDEO: Policía de CdMx enfrenta a cuatro hombres y frustra asalto en Oxxo; uno muere

Los hechos ocurrieron ayer por la noche, poco después de las 21:00 horas en la avenida Ingeniero Eduardo Molina y su cruce con la avenida 5 de Mayo, en la colonia Del Obrero.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se enfrentó a balazos contra cuatro sujetos que asaltaban una tienda Oxxo de la Alcaldía Gustavo A. Madero, resultando herido, al igual que una clienta, mientras que un presunto delincuente murió y los otros huyeron.

El robo a la sucursal ocurrió la noche de ayer, cuando cerca de las 21:00 horas los jovenes entraron a la tienda de conveniencia localizada en la avenida Ingeniero Eduardo Molina y su cruce con la avenida 5 de Mayo, de la colonia Del Obrero.

“Hace unos minutos mi compañero de SSC se enfrentó solo a cuatro delincuentes que estaban asaltando y agrediendo a las personas que se encontraban en el lugar; le dispararon, y al defenderse uno de los agresores perdió la vida. Nuestro compañero tiene todo el apoyo y reconocimiento”, declaró el Secretario de la SSC, Omar García Harfuch, al reconocer al uniformado.

La dependencia capitalina detalló en un comunicado que el policía estaba en sus recorridos de vigilancia cotidianos cuando se dio cuenta del asalto en la tienda Oxxo, entonces se detuvo.

Al intentar ingresar al lugar, uno de los ladrones salió corriendo, en tanto que otro de ellos le disparaba en varias ocasiones.

Después de que los asaltantes huyeron, el policía pidió el apoyo de otros compañeros, quiene acordonaron la zona y solicitaron servicios de emergencia.

La policía de la Ciudad de México ⁦@ssp_cdmx⁩ difunde este video del momento en que un uniformado mata a una persona que aparentemente asaltaba el [email protected] Eduardo Molina y Av. 5 de Mayo en la GAM. Y saben una cosa, la neta, que bueno, una rata menos. pic.twitter.com/ZwB5iUwjK2 — Toño Morales (@tmoralesenvivo) May 26, 2023

Los cuerpos de emergencia que arribaron al sitio, comprobaron que uno de los asalstante ya no tenía signos vitales. Por su parte, la mujer que resultó herida de bala, fue trasladada a un hospital cercano para su atención médica.

Un video que circula en redes sociales muestra a una mujer lamentando la muerte del presunto delincuente: “Me mataron a mi bebé!”.