Britney Spears se reconcilia con su mamá después de 3 años: “Me siento bendecida”

Ciudad de México, 26 de mayo (AsMéxico).- Luego de varios reportes de que la madre de Britney Spears, Lynne, fue vista en la casa de la cantante, la intérprete de “Toxic” confirmó en redes sociales que su madre la visitó después de tres años.

“Después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡me siento tan bendecida de haber podido tratar de hacer las cosas CORRECTAMENTE! ¡¡¡Te quiero mucho!!! Psss… ¡¡¡Estoy tan bendecida de que podamos tomar un café juntas después de 14 años!!! ¡¡¡Vamos de compras después!!!”, agregó la cantante.

LA DIFÍCIL RELACIÓN DE BRITNEY SPEARS CON SU MADRE

Britney y Lynne han tenido una relación complicada luego de su pelea por la tutela de la cantante, la cual finalizó en noviembre de 2021 después de más de una década. Britney fue colocada originalmente bajo la tutela en 2008 luego de una crisis de salud mental pública.

Apenas unos días antes de que terminara la tutela en 2021, Britney habló sobre su madre en una publicación de Instagram que luego eliminó. “Pssss mi papá pudo haber iniciado la tutela hace 13 años… pero lo que la gente no sabe es que mi mamá es quien le dio la idea!!!!”, escribió la cantante. “Nunca recuperaré esos años. Ella arruinó mi vida en secreto”, agregó.

Britney Spears’ mom, Lynne Spears, left a comment under Britney’s newest Instagram post. Thoughts?

— “You look radiant and happy! Your wedding is the "Dream" wedding and having it at your home makes it so sentimental and special! I am soooo happy for you! I love you!” pic.twitter.com/j6Rinvruim

— Fan Account (@TheSpearsRoom) June 12, 2022