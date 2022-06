El problema es conmigo, no con mi hijo; eso es cobardía, responde el Presidente

El mandatario mexicano calificó los ataques contra su hijo como “una cobardía”, y agregó que “el problema” es con él y no con el menor. Además, aseguró que este tipo de actos se dan debido a “al grado de desesperación” de sus adversarios.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este domingo a su hijo menor, Jesús Ernesto, de los “ataques” que circularon en su contra desde ayer en redes sociales.

Durante la inauguración del Libramiento Poniente de Acapulco, en Guerrero, calificó como “una cobardía” los hechos, y agregó que “el problema” es con él y no con su hijo, quien además es un menor de edad.

“Imagínense ayer, mi pobre hijo que lo amo, Jesús. Está pues excedido de peso. Ya saben ustedes la edad de la adolescencia cómo es. Ah, sale una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía. Si el problema es conmigo, no con él”, dijo en su intervención.

López Obrador dijo entender la situación, ya que los ataques por parte de la oposición se deben a “su grado de desesperación”: “Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia. ¿No es así? Pero yo lo entiendo. Es su grado de desesperación porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque ellos no le tienen amor al pueblo. Por eso no pueden”, expresó.

Justo en ese momento los presentes comenzaron a brindarle su apoyo con el grito de “¡No estás solo!” en repetidas ocasiones. Mientras tanto, el Jefe del Ejecutivo federal continuó con su participación y aseguró que a pesar de “las campañas negras y las calumnias” en su contra, él siempre “saldrá ileso”.

“Cuando se le tiene amor al pueblo, cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se gobierna para la gente, y sobre todo para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante. Esa es la fórmula. Por eso aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos. Y la verdad nos faltan dos años, pero como trabajamos 16 horas diarias, es como si nos faltaran cuatro”, sostuvo.

En ese momento, la gente pidió “otros seis”. Sin embargo, el Presidente de México rechazó de nuevo la propuesta, como lo ha estado haciendo en otros eventos donde ha salido a relucir el tema.

“No, otros seis no. Sufragio efectivo no reelección. Pero miren, con los dos años tres meses que nos faltan, van a ver… Si en este tiempo hemos hecho cosas a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación, imagínense lo que vamos a hacer en los últimos dos años. Vamos a hacer muchas cosas más y mejores en beneficio de nuestro pueblo”, añadió.

Jesús Ernesto es un adolescente sensible y lleno de vida. El odio en su contra es bajeza y discriminación. Cobardía pura. No prevalecerán. Cariño y solidaridad con Jesús Ernesto #ConLosNiñosNo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 25, 2022

Hostigar a cualquier niña o niño únicamente retrata la pequeñez de los emisores del discurso de odio. Jesús Ernesto es un joven muy querido y muy afortunado. Además tiene grandes ejemplos. Todo mi cariño y solidaridad. #ConLosNinosNo — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 25, 2022

El hijo de AMLO, Jesús Ernesto, tiene 15 años, ¡QUINCE! ¿No les da pena estar ejerciendo violencia contra un niño de esa edad? Tenemos TRES CASOS de suicidios DIARIOS de adolescentes en México y la salud mental por los suelos. De verdad necesitan parar e ir a atenderse. — Renata Villarreal (@Re_Villarreal) June 25, 2022

Discriminar a cualquier persona es inadmisible. Hacerlo con un niño por odio político es una bajeza que pinta de cuerpo entero a las y los cobardes que usan las RRSS para evidenciar su miseria humana. #ConLosNiñosNo — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 25, 2022

Mi solidaridad con todas las niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia y odio en todos los sectores, al igual que con Jesús Ernesto, quien recibe ataques en redes sociales únicamente por pertenecer a una familia cuyo gobierno está transformando al país. #ConLosNiñosNo — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 26, 2022

Cero tolerancia a la violencia en contra de niñas, niños y jóvenes. Promover la burla y el hostigamiento únicamente demuestra bajeza y miseria. Todo nuestro apoyo a Jesus Ernesto, un joven inteligente y noble. #ConLosNiñosNo — Alejandra Frausto (@alefrausto) June 26, 2022

El hijo del Presidente ha sido criticado en reiteradas ocasiones. Ayer, comenzó a circular una fotografía de él, con la cual usuarios en redes la usaron para lanzar ofensas. Por ello, varias personas en Twitter, así como funcionarios de la Cuarta Transformación condenaron los comentarios realizados hacia el menor de edad usando el hashtag #ConLosNiñosNo.

Jesús Ernesto cumplió 15 años el pasado 23 de abril. Él es el único hijo entre López Obrador y su actual esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, con quien contrajo matrimonio en 2006.