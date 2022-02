“Ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”, dice AMLO en recorrido por Palacio

López Obrador detalló que redactó un borrador de un manifiesto en 2012, que sopesó leer en un mitin en el Zócalo capitalino, para anunciar esa decisión y dejar de manifiesto que no le movía el interés personal o la lucha del “poder por el poder”.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ya no puede más”, por lo que tiene previsto dejar la vida pública al concluir su periodo como Mandatario, en septiembre de 2024.

“Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, dijo durante el segundo recorrido a reporteros por sus oficinas de Palacio Nacional, en el Salón Daniel Cabrera, el Mandatario federal recordó que antes de contender por la Presidencia por tercera ocasión pensó en dejar la dirección del movimiento que encabeza.

López Obrador detalló que redactó un borrador de un manifiesto en 2012, que sopesó leer en un mitin en el Zócalo capitalino, para anunciar esa decisión y dejar de manifiesto que no le movía el interés personal o la lucha del “poder por el poder”.

En recorrido por Palacio Nacional con reporteros, luego de semanas de grave crisis por #CasaGris, el presidente muestra molestia y rostro adusto.

Por primera ves en 3 años, se muestra harto.

“Ya no puedo más; cierro mi ciclo y me retiro”, señala y se va.

Video: Israel Aldave. pic.twitter.com/CIs43kHbHa — Pedro Pablo Tejada R (@PedroPabloTR) February 24, 2022

“Yo ya había participado dos veces, era la tercera, a la segunda (elección Presidencial) ya quería dejar la dirección del movimiento, hasta había escrito un documento, que (me) iba yo a retirar o que iba yo a seguir luchando, pero ya no como dirigente, porque me molestaba mucho, mucho, mucho, esto para que lo sepan mis adversarios, que en ese entonces se hablaba de que yo estaba obcecado con ser Presidente”, expuso.

“Entonces, molestaban mucho con eso, (decían que era) ambicioso, como si no tuviera ideales y, como si no luchara por principios, que buscaba el poder por el poder. Estuve a punto (de retirarme) de decir: ‘no vuelvo a ser candidato de nada’, fue un borrador, lo hice, lo pensé”, añadió.

El titular del ejecutivo afirmó que ya no leyó ese posicionamiento ante sus simpatizantes y decidió volver a postularse años después porque, si bien no se considera insustituible, sintió que todavía “podía hacer algo”.

“Y dije van a hacer fiesta [sus adversarios] y todavía puedo hacer algo, no me siento insustituible, pero todavía puedo, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidir seguir adelante, y ya pues conocen la historia reciente, pero sí, ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”, aseguró.

López Obrador también declaró que, aunque a veces no se entienda, debe defender el movimiento de transformación porque éste viene de tiempo atrás y ha costado mucho sufrimiento y hasta vidas.