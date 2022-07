AICM anuncia cierre temporal de pistas entre el 26 y el 31 de julio por mantenimiento

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) informó que cerrará algunas pistas del 26 al 31 de julio para realizar revisión y mantenimiento de las mismas.

Además, la pista 05R/23L cerrará el día 27 de julio de 10:30 a 11:00 horas, por revisión semanal.

“Por seguridad revisamos las pistas una vez a la semana para conocer sus condiciones físicas”, detalló el AICM.

También, expuso que los trabajos de mantenimiento fueron programados en horarios específicos para afectar lo menos posible las operaciones.

El pasado 25 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sufre daños estructurales y que “hubo fraude” en su construcción, ya que se trata de una zona que tiene hundimientos.

“Hemos estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto, tenemos que tratar el sistema estructural. Ese aeropuerto, la Terminal 2, la hicieron con [Vicente] Fox, no tiene mucho tiempo y sí tiene daño estructural y cobraron bastante. Vamos a revisar y apuntalarlo para que se proteja a la gente”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo federal, es necesario reforzar la edificación con columnas por cuestiones de seguridad, ya que el terreno sobre el que está construida no es el más adecuado: “Hacen la Terminal 2 y no tiene sostén, y se hunde o está emergiendo la estructura”.

“Estuve con el Secretario de Comunicaciones y estuvimos hablando del aeropuerto, de que hubo un fraude. La Terminal 2 tiene hundimientos y no tiene sostén, o se está emergiendo”, reveló.

“Entonces tenemos que buscar la forma de apuntalarla con columnas, por cuestiones de seguridad. Pero hablábamos antier de que teníamos que tener cuidado, porque hay toda una campaña en contra del Gobierno de los que no pudieron atracar con lo del Texcoco y no se les pasa el coraje, y hay muchos que no aceptan que se haya cancelado la construcción del Aeropuerto en Texcoco y se haya construido el AIFA [Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles]”, señaló.