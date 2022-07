La actriz Blanca Guerra y la productora Mónica Lozano son homenajeadas en el GIFF

San Miguel de Allende, Guanajuato, 26 de julio (SinEmbargo).- La actriz Blanca Guerra y la productora Mónica Lozano fueron homenajeadas en el marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés) en su edición número 25 que se lleva a cabo en la ciudad de San Miguel de Allende.

La Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, dirigida por Mitzuko Villanueva, en alianza con el festival de cine otorgaron la Cruz de Plata y el premio Musa, reconocimientos con el que año con año celebran la trayectoria de mujeres que han ayudado a cambiar los aspectos industriales, comerciales y artísticos del cine con su trabajo.

“Es un proyecto cerca de mi corazón de muchos años. La idea de reunirnos dentro de la industria cinematográfica nace en Guanajuato, hace 21 años por la necesidad de hacer working, de comunicar nuestros proyectos, de buscar apoyos, de buscar igualdad en esta industria. Creo que México debe estar orgulloso de este camino, de estos 21 años, porque hoy en día es uno de los países con índices más altos en el mundo del cine en tener dentro de la dirección son más el 55 por ciento sin directoras mujeres y adentro de la producción son el 65 por ciento”, destacó Sarah Hoch, directora del GIFF durante el homenaje.

Blanca Guerra, actriz que encontró su amor a la actuación gracias al teatro ha recorrido también la televisión y el cine con gran éxito entregando personajes inolvidables.

En el cine, Blanca ha actuado para cintas como Perro callejero, El imperio de la fortuna, Días difíciles, Santa sangre, Principio y fin, Un embrujo, Danzón, En medio de la nada, Salón México y Su alteza serenísima, por mencionar algunas.

“Cuando me invitan a este reconocimiento tomo consciencia de lo afortunada que he sido, de a todo lo que me ha llevado esta carrera que han sido muchas gratificaciones, un montón de gente maravillosa con la que me he topado, con la que he crecido, me han llevado a ser lo que soy ahora con los proyectos que me he desempañado, los personajes de los que me he vestido y los que he prestado todo mi sueño”, destacó la actriz conmovida a las lágrimas por su reconocimiento.