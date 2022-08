California dejará de vender automóviles nuevos que ocupen gasolina a partir de 2035

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS).- El Gobierno del estado de California ha aprobado este jueves suspender a partir de 2035 la venta de vehículos nuevos que funcionan con combustibles móviles, con base, han argumentado, en la necesidad urgente de abordar el cambio climático y reducir la contaminación.

“Es un gran día no sólo para California, sino para el mundo entero”, ha celebrado Lauren Sanchez, asesora climática del Gobernador demócrata, Gavin Newsom. Se trata de una histórica medida después de varias décadas de lucha a nivel estatal para frenar la contaminación que producen este tipo de vehículos.

Lauren Sanchez, Gov. Gavin Newsom’s climate advisor, called it “a huge day not only for California but the the entire world.” https://t.co/7m0soQAP88

California ha liderado los intentos por regular las emisiones contaminantes de los vehículos dentro de Estados Unidos, desde que la gubernamental Junta de Recursos del Aire de California (CARB) iniciara en la década de los 70 su lucha contra la famosa niebla tóxica amarilla tan frecuente en el paisaje del estado.

El Congreso de Estados Unidos autorizó a California a establecer sus propias reglas bajo la llamada Ley Federal de Calidad del Aire en 1966. Aquellas normas han inspirado posteriormente las legislaciones de más de un docena de estados.

CA will end the sale of new gas cars by 2035 – AND our $10B incentives & rebates package will make clean cars more affordable.

Transportation makes up 50% of our greenhouse gas emissions & this move will create cleaner air for our kids.

We are leading the clean car revolution. pic.twitter.com/Ql6kWT9yO4

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) August 25, 2022