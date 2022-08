SE: Autos eléctricos producidos en México tendrán incentivo fiscal propuesto por EU

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo/AP).- El proyecto de Ley de Reducción de la Inflación firmado ayer por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contempla a los vehículos eléctricos producidos en México, informó la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora.

El martes Joe Biden firmó la Iniciativa de Ley sobre el cambio climático y la atención médica, en la que se incluye un crédito fiscal de hasta siete mil 500 dólares que podría utilizarse para financiar la compra de un vehículo eléctrico.

La Subsecretaria de Comercio Exterior señaló que México es el cuarto exportador mundial de automóviles y el primer proveedor de vehículos a Estados Unidos, al que México dirige el 80 por ciento de sus exportaciones en el sector automotriz.

Según los datos presentados a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), al menos 31 modelos nuevos año 2022 y 2023 califican para el crédito fiscal.

Entre los modelos se cuentan el pick-up eléctrica Ford Serie F 2022, el BMW X5, el Nissan Leaf, el Chevrolet Bolt, el Jeep Wrangler híbrido enchufable y los cuatro modelos de Tesla.

Pero algunos modelos podrían superar los límites de precio establecidos en la compleja Ley, y está por verse si los fabricantes de automóviles serán capaces de encontrar minerales o fabricar baterías que puedan hacerse acreedores a los créditos.

Luz María de la Mora recordó sólo estaban previstos los vehículos que fueran hechos en Estados Unidos, dejando fuera a los autos eléctricos de México, por lo que ahora para ser elegibles los automóviles tienen que estar fabricados en Norteamérica, algo que cumple con el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ahora los consumidores pueden entrar en la página https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder/ e introducir los 17 dígitos del número de identificación del vehículo que quieren comprar para asegurarse de que está fabricado en Estados Unidos, Canadá o México.

El Departamento del Tesoro también publicó una página de preguntas frecuentes sobre las disposiciones de la nueva Ley.

A partir de la firma de esta iniciativa, los créditos fiscales ya no se aplicarán a los vehículos ensamblados fuera de Estados Unidos, Canadá o México. Pero las personas que hayan firmado contratos de compra de vehículos eléctricos antes del martes podrán recibir los créditos.

El resto de las disposiciones de la ley relativas a los vehículos eléctricos entrarán en vigor el 1 de enero.

