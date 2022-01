Canadá se une a México para pedir panel que revise reglas de origen de autos en EU

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo/AP).- Canadá anunció este jueves su decisión de unirse a México como parte reclamante contra la interpretación estadounidense en las reglas de origen del sector automotriz dentro del tratado de libre comercio entre los tres países (T-MEC).

Mediante un comunicado, la Ministra canadiense declaró que “la interpretación que Estados Unidos adoptó en julio de 2020 es inconsistente con el T-MEC y el entendimiento compartido por las partes interesadas a lo largo de las negociaciones”.

Canada is joining Mexico’s request to establish a dispute settlement panel regarding the United States’ interpretation of the rules of origin for auto parts under CUSMA. For details: https://t.co/GKvisergzR

— Mary Ng (@mary_ng) January 13, 2022