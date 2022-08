Hell and Heaven 2022: artistas, fechas y precio de los boletos para el festival

Ciudad de México, 26 de agosto (AsMéxico).- Luego de más de dos años, el festival Hell and Heaven regresará y contará con una alineación de varios artistas internacionales, lo que ha provocado la emoción de todos los fans del género metal. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre las fechas, venta de boletos y cómo adquirirlos.

Este evento se celebrará los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de diciembre, en el Foro Pegaso, ubicado en la Carretera Toluca-Naucalpan, 50230, San Mateo Otzacatipan, en el Estado de México. Te mostramos las agrupaciones que se presentarán cada día.

We are thrilled to headline closing night of the massive HELL & HEAVEN FESTIVAL in Mexico City on December 4, 2022!

Ticket on sale schedule:

Presale BBVA: August 31 – 11 am

Presale AMEX: September 5th – 11 am

General on sale: September 8th – 11 amhttps://t.co/0buHiH1Rmt pic.twitter.com/saLtWSYQPY

