La Profeco convoca #AcciónColectiva contra Ticketmaster por no realizar devoluciones

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) iniciará una acción colectiva contra Ticketmaster, la vendedora de boletos de la industria del espectáculo más grande del país, luego de las quejas generalizadas de usuarios afectados por cancelación de un evento o negativa de reembolso.

Por medio de Twitter expuso que quien haya sido afectado de esta manera descargue los formatos de la acción colectiva para llevarla a cabo.

En caso de ser afectado por Ticketmaster o Walmart por la cancelación unilateral de la compra de tus boletos o por la negativa de devolución del monto pagado deberás presentar la siguiente documentación:

-Formato de consentimiento expreso.

-Formato adicional de datos personales.

-Relatoría de hechos: Escrito libre firmado por el consumidor afectado, en el que se señale modo, tiempo y lugar en el que ocurrieron los hechos cometidos por el proveedor.

-Documentos que comprueben la relación del consumo: tickets, facturas, estados de cuenta, transferencias bancarias, correos electrónicos de confirmación de compra entre otros.

Los formatos, añadió, deben ser descargados desde el sitio acolectivas.profeco.gob.mx

Los usuarios también pueden comunicarse al 55 5625 6700 ext. 11121, 11292, 11122, 11357, o 11173 o al correo [email protected] de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

En redes, es fácil encontrar a usuarios y usuarias que piden ayuda a Ticketmaster para poder completar sus devoluciones, ya sea por eventos cancelados, o por problemas con la recolección o impresión de boletos, pero no obtienen respuesta ni quedan satisfechos.

Buen día @Profeco, solicitando de su apoyo por un tema de un reembolso que no me pueden resolver en @Ticketmaster_Me en reiteradas ocasiones he solicitado ayuda a ellos, no me han podido responder y menos me hacen mi devolución de un evento que se ha cancelado 😐

— El Sr. Mane (@JDInsane) July 5, 2022