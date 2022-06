Corona Capital 2022: artistas, fechas y precio de los boletos para el festival

AS MÉXICO

Además del cartel oficial de la edición 2022, el Corona Capital compartió los precios de los boletos para esta edición, que van de los tres mil a los ocho mil pesos según la fase de compra y el tipo de boleto deseado.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 9 de junio (ASMéxico/SinEmbargo)- Este jueves 9 de junio se reveló el cartel de la edición 2022 del Corona Capital y los precios del evento, el cual trae grandes sorpresas y la confirmación que muchos fans estaban esperando, pues traerá el regreso de My Chemical Romance a nuestro país; además de que promete ser el mejor, hasta ahora, pues se celebrará durante tres días, el 18, 19 y 20 de noviembre.

ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN

Comenzamos el viernes 18 de noviembre con Andy Shauf, Big Wild, Chai, Cigarettes After Sex, Cuco, Ls Dunes, Marina, Two Door Cinema Club, White Lies, Kills Birds, Underscores y como acto principal estará My Chemical Romance.

Mientras que el domingo 19 de noviembre, como estelares estarán Arctic Monkeys, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, acompañados de Black Midi, Bob Moses, Bright Eyes, Current Joys, Ibeyi, Foals, Spoon, Surf Mesa, The Altons y The Altons, entre otros.

Para cerrar el domingo 20 de noviembre se presentarán Miley Cyrus, Lil Las X y The 1975, junto a Amber Mark, Andrew Bird, Aseh, Girl in red, IDLES, The Jungle Giants, Sofía Valdés y Surf Curse, entre otros.

CUÁNDO SALEN A LA VENTA LOS BOLETOS DEL CORONA CAPITAL 2022

La preventa se llevará a cabo los días 13 y 14 de junio, desde las 11:00 horas. siendo exclusivo para tarjetahabientes Citibanamex, además de que contará con las facilidades de pago, de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Se podrán adquirir por medio del sistema Ticketmaster, mientras que al día siguiente comenzará la venta general.

PRECIO DE LOS BOLETOS PARA EL FESTIVAL

De acuerdo con la página oficial del Corona Capital, los precios van desde los tres mil 900 pesos en la Fase 1 de venta, hasta los cinco mil 300 en Fase 3 para los boletos generales y de los cinco mil a los seis mil 600 pesos en Confort Pass.

Los boletos de Admisión General incluyen el acceso al festival de música internacional más importante de México y las actividades de los patrocinadores del Corona Capital.

Mientras que los boletos Comfort Pass llevan la experiencia a otro nivel con grandes beneficios como baños privados y entrada exclusiva al festival.

Asimismo, existen los boletos Citibanamex Plus, que van de los seis mil a los ocho mil pesos e incluyen estacionamiento preferencial, ubicación más cerca de cada escenario para disfrutar mejor del concierto, transporte de escenario a escenario dentro del evento, entre muchos otros beneficios.

ASÍ FUE EL ANUNCIO

Por medio de las redes sociales del Corona Capital se publicó un video, que fue grabado durante la última edición del festival, en el que aparecen algunos de los asistentes, mostrando un pequeño cartel en el que fueron apareciendo uno a uno los nombres de los talentos que se presentarán este 2022.

