El Departamento del Tesoro anuncia castigos para 9 filiales del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Estados Unidos anunció el martes sanciones a nueve filiales del Cártel de Sinaloa, México, así como al líder actual de la poderosa red criminal colombiana Clan del Golfo.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro sancionó a los 10 por su participación en el narcotráfico, lo que le permite congelar todos sus activos en Estados Unidos y prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos.

Las sanciones a los nueve afiliados del Cártel de Sinaloa se anuncian luego de que en abril fue revelada un acta acusatoria en Estados Unidos contra una rama del grupo criminal operada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Today’s actions show that the Biden-Harris Administration will continue to relentlessly target the criminal enterprises threatening international security and flooding our communities with fentanyl and other deadly drugs.

