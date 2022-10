Madre denuncia que drogaron y ocultaron a su hija en bar de la CdMx; FGJ ya investiga

La víctima fue hallada en un cubículo de los baños del establecimiento que era empleado por el lugar como una bodega; dio negativo a todas las pruebas toxicológicas pero pudieron haberla drogado con escopolamina, una sustancia indetectable en pruebas; el local niega estar involucrado en los hechos.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Una mujer denunció que su hija fue presuntamente drogada y escondida al acudir a una fiesta privada realizada en un bar al interior de una plaza comercial de Santa Fe.

En un audio ampliamente difundido en redes sociales, la madre de la víctima relata que su hija acudió el pasado viernes 21 de octubre con cuatro amigas al bar Hookah Santa Fe, ubicado en el Centro Comercial VQ, que se encuentra en la Avenida Vasco de Quiroga 3880, Lomas de Santa Fe, en la Alcaldía de Cuajimalpa.

El chofer de una de las amigas originalmente iba a regresar a la víctima a su hogar; sin embargo, eso no ocurrió, ya que sus acompañantes no la encontraban en ningún lugar del recinto, hecho que le reportaron a la madre, quien también sospechaba porque no lograba comunicarse con su hija.

Al llegar al sitio, el personal de Hookah le notificó a la señora que habían revisado el lugar dos veces, pero que no la habían encontrado; sin embargo, la localización del celular de su hija, a la cual tenía acceso, indicaba que seguía ahí.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Fue ante esta situación que el personal del centro comercial solicitó al del bar que volvieran a realizar una búsqueda exhaustiva, siendo finalmente encontrada en uno de los cubículos de los baños del local que es usado como bodega.

“Entro con mi hija a la que le grito por su nombre y abre los ojos, me ve totalmente desorientada. Logro sacarla y al preguntarle qué pasó y por qué esta ahí, me dice que no recuerda nada ni cómo llego ahí. Estaba despertando de un sueño muy profundo”, relató la madre de la víctima.

Posteriormente a lo ocurrido, la mujer acudió con su hija a realizarle pruebas toxicológicas, dando negativo en cualquier tipo de estupefaciente. Sin embargo, la médica tratante de la víctima teorizó que podrían haberle aplicado escopolamina, una sustancia psicoactiva que produce sueño y que es indetectable en exámenes de sangre.

La madre nuevamente acudió al centro comercial para solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad para comprender lo que había ocurrido; sin embargo, denunció que “curiosamente” las imágenes de la cámara que daba a los baños donde su hija fue encontrada no estaban disponibles, ya que el dispositivo no funcionaba.

Ante esto, la señora tuvo comunicación con el dueño del establecimiento, quien respondió bajo el nombre de Uri Boltvinik, y lo señaló por ser “un hombre ruin”, ya que se limitó únicamente a preguntar si la víctima era o no menor de edad, evitando tener algún tipo de interés sobre lo ocurrido.

Hookah Santa Fe posteriormente emitió un comunicado en sus redes sociales donde negaban estar coludidos o tener cualquier tipo de relación con el incidente ocurrido.

“No existe prueba alguna de que el pesonal haya estado implicado o involucrado activamente en lo sucedido, ni mucho menos existe prueba de que se haya encubierto alguna conducta contraria a la normatividad, hecho por el cual nos reservamos el derecho de ejercer acción legal o administrativa en contra de quien o quienes de manera arbitraria, y sin fundamento, pretendan perjudicar la marca, la imagen, acreditación, prestigio o cualquier otro derecho o bien adquirido por Hookah Santa Fe, o de cualquier persona relacionada con el mismo”, señaló el local.

Posteriormente, Hookah Santa Fe sacó un segundo comunicado donde informó que, dando seguimiento a lo ocurrido el pasado viernes, el local se encontraba realizando los trabajos pertinentes de revisión de los materiales de las cámaras de seguridad del interior del lugar para ser compartido con la familia de la víctima y las autoridades correspondientes.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó la apertura de una investigación por lo ocurrido, por lo que exhortó a la víctima y su familia a que acudieran a presentar su denuncia.

Iniciamos una investigación por noticia criminal de una denuncia en redes sociales por el posible delito en agravio de una joven en un establecimiento de Santa Fe. La Fiscalía CDMX exhorta a la agraviada y su familia a presentar denuncia. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 26, 2022