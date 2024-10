CLOSE UP ¬ Ricardo Gallardo destaca entre los aliados de la 4T, por los escándalos

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), amigo de Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como “El Niño Verde”, es uno de los mandatarios más polémicos de todo el país pues cuenta con un oscuro historial que va desde el uso de recursos públicos hasta señalamientos por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

El nombre de Ricardo Gallardo volvió a colocarse en la opinión pública luego de que en días pasados, el periodista Jaime Hernández en su columna “Las Cúpulas”, la cual se publica en el diario Pulso SLP, denunció que el Gobernador realizó una visita al prestigioso centro ecuestre Al–Shaqab en Catar, ubicado en la costa oeste del golfo Pérsico, en Asia.

La visita del político quedó registrada en un video que fue publicado el pasado mes de junio en la cuenta de X de Al–Shaqab y retomado por Pulso SLP. El video, de solo 22 segundos, capturó uno de los momentos más felices del Gobernador, conocido por su afición por los caballos.

La grabación inicia con la vista de una pista de carreras y rápidamente se observa al Gobernador Gallardo Cardona y su esposa, Ruth González Silva, escuchando a una persona con vestimenta árabe explicar una maqueta con el logo de Al-Shaqab, un centro de clase mundial para la crianza y conservación de caballos de raza árabe.

We were honored to welcome Ambassador of Mexico, Guillermo Ordorica, the Higher Education President & Education Advisor, President Francisco Marmolejo and Governor of San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, to Al Shaqab. pic.twitter.com/icvIbEMpqM

— Al Shaqab (@AlShaqab) June 27, 2024