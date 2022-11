Padres de Debanhi piden que “Platanito” tome cursos con perspectiva de género

Puebla, 26 de noviembre (Periódico Central).– Los padres de Debanhi Escobar denunciaron ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) al comediante “Platanito”. Por el chiste sobre el feminicidio de su hija en Nuevo León.

En la denuncia los padres de la joven regiomontana, pidieron que el comediante Sergio Verduzco mejor conocido como “Platanito“, tome talleres y cursos con perspectiva de género.

“A fin de que ya no vuelva a suceder, nosotros intentamos sentar un precedente de que no vuelva a pasar con Sergio ni con nadie, pues no es la primera vez que el comediante se mofa sobre alguna lamentablemente noticia. Ya que anteriormente se burló de la muerte de 49 niños en la guardería ABC”, dijo el padre de Debanhi hace unos días.