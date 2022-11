Padre de Debanhi rechaza las disculpas de “Platanito” y procederá con la demanda

Por Elena Vega C.

Saltillo, 18 de noviembre (Vanguardia).- Mario Escobar, padre de Debanhi, rechazó las disculpas del payaso “Platanito”, e insistió que presentarán la denuncia por la revictimización que hicieron en contra de su hija.

Mario Escobar reaccionó a la disculpa de “Platanito” en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, esto luego de que ayer Sergio Verduzco, alias “Platanito”, publicó un video en el cual se mostraba sin maquillaje y ofreció disculpas por el chiste que hizo sobre la muerte de la joven de 18 años.

“En el caso del señor Platanito la disculpa que hace hacia nosotros no fue consultada. Mis abogados están tomando las previsiones necesarias en el asunto. En este caso que el día de hoy se presentará la queja ante el Conapred [Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación]”, dijo el padre de Debanhi.

“Es muy lamentable que estén pasando este tipo de situaciones. Sobre todo en el marco de la violencia contra las mujeres, no se justifica nada. Ayer consultándome vi que hay 10-11 feminicidios al día”, destacó.

Ayer el comediante fue criticado por hablar de lo ocurrido en un video y no dirigirse a los padres

MARIO ESCOBAR CONDENÓ DEFENSA DE FRANCO ESCAMILLA HACIA “PLATANITO”

Ayer, Franco Escamilla salió en defensa de la comedia y de Platanito, al indicar que aunque es una broma que puede ser hiriente para los familiares de Debanhi, “la comedia imita a la vida, hay que tenerlo claro. Hacemos chistes de lo que vemos, nada más”.

“No es como que los comediantes provocamos las desgracias, no, señor. Hacemos chistes de lo que sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo que vemos”, apuntó Franco.

Franco Escamilla sobre el chiste que Platanito hizo sobre Debanhi. Y yo aquí me pregunto si estas personas no comprenden que los discursos que normalizan alientan a personas a hacer cosas con la idea de que se saldrán con la suya, no solo alientan a lo que Franco menciona + pic.twitter.com/eUDeTSVb0o

