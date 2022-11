La decisión está en proceso, dice Senador de su posible candidatura por la oposición

La alianza Va por México podría abrazar al Senador morenista como su candidato presidencial; por lo pronto iniciará una campaña conjunta con el panista Santiago Creel por la “reconciliación del país”.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que, en la búsqueda por cumplir con sus aspiraciones presidenciales, sí ha abierto las pláticas con la oposición y aseguró que su salida o su permanencia en el oficialismo no está definida aún.

Al confirmar que mantiene negociaciones con los dirigentes de la alianza Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Senador Monreal Ávila dijo que está por definirse, pero aún no hay ninguna decisión final.

“Estoy en ese proceso de definición, no está tomada la última [decisión]”, declaró en una conferencia de prensa previa a la reunión interparlamentaria entre México y España.

El exgobernador de Zacatecas negó que sus frecuentes reuniones con legisladores opositores sea motivo de verguenza o para esconderse. “No es de ninguna manera, ni vergonzoso ni tampoco clandestino; abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también”, externó.

Al participar en el encuentro en Madrid, Monreal Ávila destacó la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, y otros legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Morena.

Monreal, Creel y Mancera coincidieron en una cosa: la necesidad de iniciar un proceso de reconciliación interna en México, y en las posibles aspiraciones políticas del morenista para las elecciones del 2024.

“La política es un proceso, no precipitado o arrebatado. Tengo 42 años de ser servidor público, pero los ritmos, los vamos a ir diseñando poco a poco. No soy de piel sensible. No me bajan de traidor por el hecho de estar aquí. Cuando mis compañeros orquestan con descalificaciones, nunca estaré de acuerdo con ellos o tales pensamientos”, mencionó Monreal.

Mientras que el Diputado Santiago Creel adviritió que se debe pensar en un proceso de reconciliación entre el pueblo de México y la política, pues asegura que el país vive en una dualidad.

“Hemos tenido un proceso muy complejo que requiere de una conversación y reconciliación para tener logros. Es por eso por lo que yo, como Diputado de la oposición, siempre he pedido el diálogo. Pero en los temas que tienen que ver con el proceso político no se han podido realizar dicho debate. Por eso celebro que otras voces, como la de Monreal, se pronuncien a favor de esta reconciliación”, expresó.

Por ello, anunció que el Senador Monreal Ávila y él acordaron una convocatoria de reconciliación en México a la que se invitarán a actores políticos y otras voces de la ciudadanía antes de que finalice el año.