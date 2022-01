“Es asunto de forma, no de fondo”: AMLO por posible cambio a pregunta de revocación

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no se opone a que se revise o que se cambie la pregunta sobre la consulta popular de la Revocación de Mandato, ya que lo fundamental es establecer este método de democracia y que la población salga a votar.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo expresó que la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la pregunta del ejercicio democrático “es un asunto de forma, no de fondo”, que se resume en si la gente quiere o no que el Presidente siga en sus funciones: “se dice allá por mi tierra vas a querer o no vas a querer”.

“¿Para qué le enredan tanto? Es una consulta, es decir, quieres que continúe el Presidente o que se vaya, ya que vean quiénes van a votar por el sí, quiénes por el no. Si no quieren que me vaya van a decir ‘no’, si quieren que me vaya van a poner ‘sí’; eso no está tan complicado, pero meterse a un juicio sobre eso, sólo que fuese de fondo. Yo no me opongo, que lo resuelvan, yo lo que quiero y ya se logró y esto sí me da mucho gusto: ya se va a establecer el método de la revocación, es único”, relató AMLO en la “mañanera” desde Palacio Nacional.