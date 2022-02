Ucrania demanda a Rusia ante la Corte Internacional de La Haya por la invasión armada

Kiev, 27 de febrero (EFE).- Ucrania ha presentado una demanda contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el alto tribunal de la ONU con sede en La Haya, por la intervención armada lanzada el pasado 24, informó este domingo el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Horas antes, en un mensaje televisivo a la población, el mandatario ucraniano afirmó que “lo que hacen los invasores en Jarkov, Okhtyrka, Kiev, Odesa y otra ciudades y pueblos merece ser juzgado por un tribunal internacional”.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022